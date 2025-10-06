Ριγάνι Ναυπακτίας: Καμπάνια οικονομικής στήριξης για προστασία από έργα ανεμογεννητριών

Η Κίνηση Ριγανιωτών (Ναυπακτία) κατά των αιολικών ξεκινά καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης με στόχο την κάλυψη των δικαστικών εξόδων για την άσκηση εξειδικευμένων νομικών ενεργειών κατά της εγκατάστασης 13 ανεμογεννητριών και μονάδας αποθήκευσης ενέργειας σε απόσταση αναπνοής από τον κατοικημένο οικισμό.

Η οικονομική στήριξη, όπως τονίζεται σε σχετική ενημέρωση, είναι επείγουσα και απολύτως απαραίτητη, καθώς όπως αναφέρεται τα σχεδιαζόμενα έργα θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο το περιβάλλον, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα της περιοχής.

Οι κάτοικοι ζητούν στήριξη και δημοσιότητα για τον συλλογικό τους αγώνα:

Κάθε δική σας συνεισφορά και κοινοποίηση είναι ανεκτίμητη.

Πλατφόρμα 1 - Σώστε το Ριγάνι (whydonate)

Πλατφόρμα 2 - Σώστε το Ριγάνι από τις Ανεμογεννήτριες (giveandfund)

Για λόγους απόλυτης διαφάνειας, διευκρινίζεται ότι στην πρώτη πλατφόρμα δωρεών, το ζητούμενο ποσό εμφανίζεται αυξημένο, καθώς περιλαμβάνει υψηλότερες προμήθειες της πλατφόρμας. Το τελικό ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων είναι το ίδιο, ανεξαρτήτως πλατφόρμας. Όλες οι δωρεές καταγράφονται και θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για τη χρήση των χρημάτων.

«Ριγάνι σε Κίνδυνο – Στηρίξτε τον Αγώνα μας»

Το Ριγάνι, ένα από τα τελευταία ανέγγιχτα χωριά της ορεινής Ναυπακτίας, απειλείται από την εγκατάσταση δεκατριών ανεμογεννητριών και μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στα βουνά που το περιβάλλουν, στις τοποθεσίες Καστρουμάς και Αγναντάκι. Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις, η πολιτεία και ο Δήμος, σημειώνεται στην ανακοίνωση, δεν έχουν προσφέρει την αναγκαία στήριξη· οι κάτοικοι και οι φίλοι του χωριού αντιστεκόμαστε συλλογικά και ζητούμε τη βοήθεια όλων για τις δικαστικές προσφυγές που απαιτούνται, ώστε να προστατευθούν το φυσικό τοπίο, η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής της κοινότητάς μας. Κάθε συνεισφορά και κοινοποίηση είναι πολύτιμη για να παραμείνει ζωντανός αυτός ο μοναδικός τόπος.

Ένα χωριό που αντιστέκεται

Το Ριγάνι είναι ένα όμορφο και ήσυχο χωριό της ορεινής Ναυπακτίας, αμφιθεατρικά χτισμένο στους πρόποδες τεσσάρων βουνών, με υπέροχη θέα και μοναδική φυσική ομορφιά. Αποτελεί ένα από τα ελάχιστα χωριά του Δήμου Ναυπακτίας που παραμένουν ανέγγιχτα από ανεμογεννήτριες, διατηρώντας την αυθεντικότητα και την ηρεμία του τοπίου.

Τι απειλεί το Ριγάνι

Η κοινότητα του Ριγανίου αντιστέκεται στην εγκατάσταση δεκατριών ανεμογεννητριών και μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στα βουνά που το περιβάλλουν και συγκεκριμένα στις τοποθεσίες Καστρουμάς και Αγναντάκι.

Οι κάτοικοι έχουν εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή τους με υπογραφές, συνελεύσεις και επίσημα αιτήματα προς τον Δήμο, καθώς τα επίμαχα έργα βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση από κατοικημένους οικισμούς και ευαίσθητες περιοχές. Τα έργα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες λιθίου εντός δασικής έκτασης, που ενέχει τεκμηριωμένους κινδύνους έκρηξης ή πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, οι ανεμογεννήτριες στο Αγναντάκι σχεδιάζεται να τοποθετηθούν μόλις 754 μέτρα από το Ριγάνι, ενώ στη θέση Καστρουμάς η κοντινότερη απέχει 553 μέτρα από τον οικισμό Συκιά.

Συσσωρευμένη πίεση στην περιοχή

Η Ναυπακτία, ήδη η πιο επιβαρυμένη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας με 94 εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες, απειλείται με περαιτέρω κορεσμό από τον σχεδιασμό 141 νέων ανεμογεννητριών, έργων αποθήκευσης, μικρών υδροηλεκτρικών και αντλησιοταμίευσης. Η σωρευτική αυτή πίεση καθιστά επιτακτική την ανάγκη για άμεση, αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη στρατηγική προστασίας της τοπικής βιωσιμότητας.

Ανεπαρκείς δημόσιες διαδικασίες

Παρά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις και τις εκκλήσεις της τοπικής κοινωνίας, οι δημόσιες διαδικασίες παραμένουν ανεπαρκείς: η νομική υποστήριξη από τον Δήμο δεν έχει προχωρήσει, ενώ οι πολίτες καλούνται να καλύψουν με δικά τους μέσα το κόστος των προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Χωρίς επαρκή οικονομική ενίσχυση, οι κάτοικοι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν μόνοι τους στην έκταση και το κόστος αυτού του αγώνα.

Γιατί απαιτείται στήριξη

Οι δικαστικές προσφυγές κατά τέτοιων έργων απαιτούν σημαντικά έξοδα, όπως:

• αμοιβές εξειδικευμένου δικηγόρου περιβαλλοντικού δικαίου

• σύνταξη τεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών ή πραγματογνωμοσυνών

• δικαστικά έξοδα, παράβολα κ.ά.

Στόχοι της καμπάνιας:

• να συγκεντρωθεί το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των άμεσων δικαστικών εξόδων των υποθέσεων Καστρουμά και Αγναντακίου

• να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή νομική εκπροσώπηση

• να τηρηθεί πλήρης διαφάνεια για τη χρήση των χρημάτων μέσω τακτικών ανακοινώσεων

Πώς μπορείτε να συμβάλετε:

• Συνεισφέρετε ό,τι μπορείτε – κάθε ποσό είναι πολύτιμο.

• Κοινοποιήστε την καμπάνια σε φίλους, συγγενείς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

• Μοιραστείτε την ιστορία μας, ώστε να φτάσει σε όσους ενδιαφέρονται για την προστασία του περιβάλλοντος, της κοινότητας και της ποιότητας ζωής.

• Ελάτε στο ημερήσιο γλέντι οικονομικής ενίσχυσης - πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα

Όραμα για το μέλλον

«Οραματιζόμαστε ένα Ριγάνι όπου η φύση και η ανθρώπινη ζωή προστατεύονται, όπου οι αποφάσεις για το περιβάλλον λαμβάνονται με σεβασμό και διαφάνεια, και όπου οι πολίτες δεν πληρώνουν τις συνέπειες έργων χωρίς διαβούλευση και ουσιαστική προστασία», αναφέρουν στο κάλεσμά τους οι: Κίνηση Ριγανιωτών κατά των Αιολικών στο Ριγάνι, Κίνηση Πολιτών "Όχι Αιολικά στη Ναυπακτία" - Κίνηση Πολιτών για την Προστασία των Βουνών Αιτωλοακαρνανίας.