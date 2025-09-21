Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν οι τρεις νεαροί που πέταξαν ανήλικο σε τζαμαρία

Συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο τρεις νεαροί για τον άγριο ξυλοδαρμό ανηλίκου, τον οποίο εκσφενδόνισαν σε τζαμαρία καταστήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/9), προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Οι συλληφθέντες, ηλικίας 19 και 20 ετών, φέρονται να συμμετείχαν σε βίαιη συμπλοκή, κατά την οποία υπήρξαν γροθιές, κλοτσιές και τελικά η πτώση του ανήλικου πάνω στη βιτρίνα. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και το όνομα δόκιμου αστυνομικού, που συνδέεται με έρευνα για τη λεγόμενη «μαφία της Κρήτης».

Ο ανήλικος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Τελικά, οι τρεις νεαροί αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς κανένας από τους εμπλεκόμενους στη συμπλοκή δεν υπέβαλε επίσημη καταγγελία, όπως αναφέρει το protothema.gr.