Ρέθυμνο: 8χρονη κατέκτησε το Ασημένιο Βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό πιάνου

Μια σημαντική διάκριση κατάφερε να αποσπάσει η μόλις 8 ετών μαθήτρια πιάνου Αλεξάνδρα Γουδά από το Ρέθυμνο, κατακτώντας το Ασημένιο Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Debussy στην κατηγορία 8-10 ετών.

Ο διαγωνισμός είχε συμμετοχές από όλο τον κόσμο, και η μικρή Αλεξάνδρα ξεχώρισε με την τεχνική της, την εκφραστικότητα και την ωριμότητά της πάνω στο πιάνο.

Η ταλαντούχα 8χρονη, σπουδάζει πιάνο στην τάξη της καθηγήτριας, Λυδίας Τζουγανάκη και στον μεγάλο αυτό διαγωνισμό απέσπασε θερμά σχόλια για την καλλιτεχνική της παρουσία και την ωριμότητα της ερμηνείας της, θετικές κριτικές, που επιβεβαιώθηκαν με την βράβευση της. Η διάκριση αυτή αποτελεί τιμή για το Δημοτικό Ωδείο Δήμου Ρεθύμνης και ταυτόχρονα επιβεβαίωση της συστηματικής δουλειάς, της αφοσίωσης και της αγάπης της μικρής μαθήτριας για τη μουσική. Η επιτυχία της Αλεξάνδρας γεμίζει περηφάνια τόσο την οικογένειά της όσο και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ωδείου, που στηρίζει με συνέπεια τα μουσικά ταλέντα του τόπου μας. Με την ευκαιρία, σε μήνυμα του ο Διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Ρεθύμνης, κ. Νικόλαος Περράκης, τονίζει τα εξής: «Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στη μαθήτριά μας Αλεξάνδρα Γουδά για τη σημαντική διάκρισή της στον Διεθνή Διαγωνισμό Debussy. Η επιτυχία αυτή δεν είναι μόνο προσωπικό της επίτευγμα, αλλά και πηγή υπερηφάνειας για το Δημοτικό Ωδείο Ρεθύμνης.

Παράλληλα, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και στην καθηγήτριά της, κα Λυδία Τζουγανάκη, για την καθοδήγηση, την αφοσίωση και τη στήριξη που προσφέρει στους μαθητές της. Η συνεργασία μαθήτριας και δασκάλας απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η σκληρή δουλειά και η αγάπη για τη μουσική οδηγούν σε υψηλά αποτελέσματα.

Ως Ωδείο, νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά που συμβάλλουμε στη μουσική καλλιέργεια της νέας γενιάς και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε με κάθε τρόπο τα ταλέντα που αναδεικνύονται μέσα από τους κόλπους μας».

