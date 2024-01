Ρεσάλτο σε ελληνόκτητο πλοίο – Έλληνας δόκιμος πλοίαρχος μεταξύ του πληρώματος – Το τελευταίο στίγμα ήταν στις 9 το πρωί

Ρεσάλτο 4-5 ενόπλων με στρατιωτικά ρούχα, δέχτηκε τα ξημερώματα το ελληνόκτητο πετρελαιοφόρο St. Nikolas (πρώην Suez Rajan). Το τελευταίο στίγμα ήταν στις 9 το πρωί, ανατολικά της πόλης Σοχάρ, στα ανοιχτά του Ομάν. Κύριο μέλημα του υπουργείου Ναυτιλίας και του υπουργείο Εξωτερικών είναι ο Έλληνας δόκιμος πλοίαρχος που επέβαινε μαζί με πλήρωμα 18 Φιλιππινέζων ναυτικών. Το πλοίο αναχώρησε τα ξημερώματα με προορισμό λιμάνι της Τουρκίας και φέρεται να άλλαξε ρότα με κατεύθυνση το Ιράν.

Εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας Empire Navigation που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο πρακτορείο Reuters ανακοίνωσε ότι το πλοίο μετέφερε 145.000 μετρικούς τόνους πετρελαίου από το Ιράκ, προς την Τουρκία. Ο 5ος στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος περιπολεί στη Μέση Ανατολή, δεν επιβεβαιώνει για την ώρα τις πληροφορίες.

Not Red Sea, directly outside the Straits of Hormuz…

