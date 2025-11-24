Ρένια Λουιζίδου: «Ο σκύλος σε αγαπάει ο κόσμος να χαλάσει – Τα ζώα γαληνεύουν την ψυχή»

Συγκινεί η γνωστή ηθοποιός, Ρένια Λουιζίδου, μιλώντας με αγάπη για τον Ντομίνγκο, τον σκύλο της και αποκάλυψε σε ποια συνάδελφό της οφείλεται η γνωριμία τους.

Η Ρένια Λουιζίδου ήταν καλεσμένη στο Pet Stories του Σαββάτου (22.11.25) φυσικά μαζί με τον αγαπημένο της σκύλο, Ντομίνγκο.

Η δημοφιλής ηθοποιός μας σύστησε το μεγαλόσωμο μέλος της οικογένειάς της, πω΄ς το απέκτησε αλλά και γιατί του έδωσε το συγκεκριμένο όνομα.

«Είναι 9 χρονών και όταν τον πήραμε είχα αρχίσει Ισπανικά και έλεγα θα του βγάλουμε ένα ισπανικού τύπου όνομα. Τον πήραμε Κυριακή και Ντομίνγκο είναι η Κυριακή στα Ισπανικά.

Υπεύθυνη είναι η Τζόυς Ευείδη, η φίλη μου, που τον πήραμε. Είχαμε χάσει μερικούς μήνες πριν τον προηγούμενο σκύλο μας και δεν ήμουν ακόμα έτοιμη. Κανένας μας στην πραγματικότητα αλλά ει΄μαστε ένα σπίτι που δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς σκυλί.

Είχαμε αποφασίσει ότι το επόμενο σκυλί μας θα το πα΄ρουμε από καταφύγιο. Η Τζόυς βομβάριζε τον γιο μου στο Facebook με πληροφορίες για σκυλιά. Μια μέρα ήταν αυτός και τα δυο του αδέλφια εγκαταλελειμένα κάπου στο Αλεποχώρι, ο γιος μου είδε αυτή τη φάτσα και ερωτεύτηκε.

Ήταν σαν ψεύτικος.

Πήρα τηλέφωνο και είπαν βεβαίως γιατί ήξεραν ότι θα γίνει μεγαλόσωμος που υιοθετούνται δύσκολα.

Τον πήρα αγκαλιά και κατουρήθηκε ο καημένος από τον φόβο του που τον άγγιξε άνθρωπος!

Είναι ένα σκυλί που δεν κλαίει ποτέ, απλω΄ς κάθεται και σε κοιτάει με το πιο διαπεραστικό βλέμμα του κόσμου» είπε για τον σκύλο της.

Όσο για τα χαρακτηριστικά του είπε:

«Δεν θέλει να κοιμάται μαζί μου. Είναι σκύλος και θέλει να ζει σαν σκύλος. Εγώ μπορεί να του πάρω ένα ωραίο κρεβάτι με μαξιλάρα κι εκείνος το καλοκαίρι σκάβει ένα λαγούμι στην αυλή για να δροσιστεί. Μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ ότι μπορεί να έχω καταπιέσει πολύ τα προηγούμενα σκυλιά μου προσπαθώντας να τα κάνω ανθρωπάκια.

Έχει την πλήρη ταύτιση με τον άντρα μου, τους κοροϊδεύουμε, λέμε ότι έχουμε την ίδια ψυχή μοιρασμένη σε ένα σκυλίσιο και ένα ανθρώπινο σώμα. Ο άντρας μου δυσκολεύεται να τον αποχωριστεί».

Η Ρένια Λουιζίδου θεωρεί ότι τα κατοικίδια είναι απαραίτητα για τα παιδιά.

«Ειδικά για τα μοναχοπαίδια όπως το δικό μου αλλά και για όλα τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό να μεγαλώνουν με κατοικίδιο. Το σκυλί σε αγαπάει ο κόσμος να χαλάσει. Μαθαίνεις να φροντίζεις, να νοιάζεσαι, την ευθύνη. Είναι μια δουλειά που μαθαίνεις να την κάνεις με χαρά και ανταλλάσσεις μόνο χαρά.

Τώρα τελευταία έχουμε μπει και στον αστερισμό της γάτας. Είμαι dog person αλλά προσπαθώ να την καταλάβω».

Η ηθοποιός εξήγησε ότι κατά κύριο λόγο ο σύζυγός της έχει αναλάβει τη βόλτα του Ντομίνγκο γιατί χρειάζεται μια μεγάλη βόλτα εκτόνωσης χωρίς λουρί για να τρέξει όμως δεν υπάρχουν οι χώροι να συμβεί αυτό.

«Προσπαθούμε να γίνουμε pet friendly χώρα. Δεν είμαστε στο επίπεδο άλλων ευρωπαϊκών χώρων που μπορείς να μπεις στο μετρό, στο εστιατόριο, στο μουσείο με τον σκύλο σου. Υπάρχει ακόμα προκατάληψη για τα μεγαλόσωμα σκυλιά» ανέφερε.

«Συμβαίνει κάτι στην ομάδα που δημιουργεί μια πολύ ανώτερη χημεία» ανέφερε για το Σόι και την ολική επαναφορά του στην τηλεόραση.

«Τα social έχουν άγχος κι υπερένταση. Ακόμα και τα καλά σχόλια έχουν δόση υπερβολής που πιο πολύ με αγχώνει παρά μου δίνει χαρά. Είμαι πολύ μεγάλος άνθρωπος να μπω στη διαδικασία να τρέμω τι θα δω.

Με αγχώνει που ο κόσμος γίνεται ακόμα πιο βίαιος και άδικος.

Τα ζώα, η δουλειά μου και το θέατρο μού γαληνεύουν την ψυχή. Τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να υποστηριχτεί από ένα οικογενειακό πλαίσιο που να περπατάς στον ίδιο δρόμο. Όταν πρωτογνωριστήκαμε εγώ ήμουν η φανατική ζωόφιλη αλλά ο Θάνος βρήκε τον εαυτό του μέσα από τα σκυλιά» ανέφερε.

«Αυτό που ξέρει ο Ντομίνγκο για μένα είναι ότι πολύ εύκολα μπορείς να με κάνεις ό,τι θέλεις.

Ο Ντομίνγκο για μένα είναι μέλος της οικογένειας, κομμάτι της ζωής μου. Αδελφή ψυχή. Όταν είναι δίπλα και θα πιάσω γούνα είναι σωστοί οι παλμοί μου, είναι σωστά η διάθεσή μου, αυτορυθμίζομαι. Μου παίρνει την κούραση, τα νεύρα, την ταλαιπωρία όλης της μέρας. Είναι βέβαιο ότι εγώ τον χρειάζομαι περισσότερο από ό,τι εκείνος εμένα. Σε κοιτάει με μια σοφία σαν να σου λέει “χαλιέσαι γι’ αυτό ενώ σε αγαπάω;”».

