Ρεκόρ τηλεθέασης στο Λίβερπουλ – Άρσεναλ

Οι “κόκκινοι” αναδείχθηκαν 1-1 στο ντέρμπι κόντρα στους Λονδρέζους για τη 18η αγωνιστική της Premier League, αναμέτρηση που παρακολούθησαν περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι.

Το ισόπαλο με σκορ 1-1 Λίβερπουλ – Άρσεναλ, έγινε το ματς με την υψηλότερη τηλεθέαση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Πιο συγκεκριμένα, το ματς έκανε ρεκόρ τηλεθέασης στις ΗΠΑ αφού το παρακολούθησαν 1,96 εκατομμύρια άτομα. Το εν λόγω νούμερο προκαλεί έκπληξη αν σκεφτεί κανείς πως το ποδόσφαιρο δεν είναι το πιο διαδεδομένο άθλημα στην Ηνωμένες Πολιτέιες.

Το ντέρμπι μεταδόθηκε από το NBC και ξεπέρασε τα 1,92 εκατομμύρια που συγκέντρωση η περσινή μεταξύ τους αναμέτρηση.

.@NBCSports presentation of Liverpool-Arsenal on Dec. 23 was the most-watched Premier League match in United States history, averaging 1.96 million viewers across NBC, Peacock and NBC Sports Digital platforms.https://t.co/FA9J1qr4Lx

— NBC Sports PR (@NBCSportsPR) December 27, 2023