Ρεκόρ συμμετοχών για την Έξοδο του Μεσολογγίου: 300 τουλάχιστον σύλλογοι στην πομπή για τα 200 χρόνια

Με ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον από όλη την Ελλάδα προετοιμάζεται ο Δήμος Μεσολογγίου για τις επετειακές Εορτές Εξόδου του 2026, χρονιά κατά την οποία συμπληρώνονται 200 χρόνια από την πιο ηρωική πράξη των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Η καθιερωμένη πομπή στο κέντρο της Ιεράς Πόλης, που κάθε Άνοιξη αποτελεί την «πορεία» προς την αποκορύφωση του τελετουργικό των εορτασμών που διεξάγεται στον Κήπο των Ηρώων, αναμένεται φέτος να είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί!

Ήδη σχεδόν 300 σύλλογοι από το Μεσολόγγι, το Αγρίνιο, την Αιτωλοακαρνανία και ολόκληρη την Ελλάδα έχουν δηλώσει συμμετοχή, αριθμός εντυπωσιακά αυξημένος σε σχέση με τους 220 συλλόγους της περσινής διοργάνωσης. Από τον Δήμο Μεσολογγίου συμμετέχουν, ως είθισται, 60 σύλλογοι, ενώ η «ροή» των δηλώσεων συμμετοχής συνεχίζεται, με τη Δημοτική Αρχή να παρατείνει την προθεσμία έως τις 31.12.25, λόγω του πρωτοφανούς ενδιαφέροντος!

Οι εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Έξοδο δεν θα περιοριστούν στο καθιερωμένο δεκαπενθήμερο, αλλά θα εκτείνονται σε ολόκληρο το 2026, με δράσεις στο Μεσολόγγι, στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Το πλήρες επετειακό πρόγραμμα θα παρουσιαστεί επισήμως στις 10.12.24 στην Αθήνα, στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ από τον δήμαρχο Μεσολογγίου

Σπύρο Διαμαντόπουλο. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη συμμετοχή εθελοντών από διάφορες περιοχές της χώρας, ενισχύοντας τον πανελλήνιο χαρακτήρα του εγχειρήματος.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Μεσολογγίου Δημήτρης Πετρόπουλος μιλώντας στη «Συνείδηση» επεσήμανε:

«Το 2026 οι εκδηλώσεις, λόγω της συμπλήρωσης των 200 ετών από την ηρωική Έξοδο των Ελευθέρων Πολιορκημένων, θα έχουν επετειακό χαρακτήρα και γι αυτό όλο και περισσότεροι σύλλογοι ανά την Ελλάδα δηλώνουν ενδιαφέρων για την συμμετοχή τους στην πομπή των Εορτών Εξόδου.

Μέχρι στιγμής δήλωσαν συμμετοχή σχεδόν 300 σύλλογοι, όταν πέρσι οι συμμετοχές συνολικά είχαν ανέρθει στις 220, ενώ αξίζει να τονίσουμε ότι οι σύλλογοι που συμμετέχουν στην πομπή και εδρεύουν εντός του Δήμου Μεσολογγίου ανέρχονται στους 60.

Μάλιστα, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί από συλλόγους να μετέχουν στην πομπή αυτή αποφασίσαμε ως Δημοτική Αρχή να παρατείνουμε το χρονικό διάστημα των δηλώσεων συμμετοχής έως και το τέλος του έτους, ως και τις 31.12.25, ενώ διαπιστώνουμε ότι οι σύλλογοι που δηλώνουν συμμετοχή συνεχώς αυξάνονται.

Το επετειακό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί επίσημα και αναλυτικά από τον Δήμαρχο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, τον κ. Διαμαντόπουλο, στις 10.12.24 σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ στην Αθήνα. Εκεί θα αναφερθούν όλα τα στοιχεία σχετικά με τις εκδηλώσεις, τις δράσεις και τις ενέργειες που θα γίνουν κατά την διάρκεια του 2026, ώστε να γνωρίζει ο κόσμος ότι οι επετειακές εκδηλώσεις δεν θα επικεντρωθούν σε ένα διάστημα δύο εβδομάδων, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά θα διαρκέσουν καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, ξεκινώντας από μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στα μέσα Ιανουαρίου.

Είναι σπουδαίο το γεγονός ότι υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον από εθελοντές που εξέφρασαν την θέλησή τους να συμβάλουν στην καλύτερη διοργάνωση των εκδηλώσεων. Ο καθένας μπορεί να δηλώσει συμμετοχή μέσω της αντίστοιχης πλατφόρμας που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεσολογγίου. Οι ανάγκες είναι μεγάλες, ενώ οι εκδηλώσεις θα είναι καθ ‘όλη την διάρκεια του έτους επαναλαμβάνω. Συνεπώς, ο κάθε εθελοντής για εμάς είναι πολύτιμος συνεργάτης, ενώ να υπενθυμίσουμε ότι η ουσία, ο λόγος, για όλο το εγχείρημα του 2026 δεν είναι μόνο υπόθεση του Δήμου, αλλά είναι υπόθεση όλων μας, όπως επίσης και πανελλήνια υπόθεση, γιατί η Έξοδος είχε σημαντικό αντίκτυπο και ρόλο.

Υπάρχουν εθελοντές απ όλη την περιοχή, αλλά και από την Αθήνα και άλλες περιοχές της Ελλάδας όπου θέλουν να βοηθήσουν για να υπάρξει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι υπάρχουν εθελοντές σε τόσες περιοχές οφείλεται ότι εκδηλώσεις για την συμπλήρωση των 200 ετών δεν θα γίνουν μόνο στο Μεσολόγγι, αλλά και σε άλλες περιοχές.

Σκοπός και στόχος μας είναι οι δράσεις μας να χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια και το πρόγραμμα που πρόκειται να ανακοινωθεί θα το αποδεικνύει, καθώς μέσα απ αυτές τις εκδηλώσεις εκπέμπεται το μήνυμα της αυτοθυσίας των Ελεύθερων Πολιορκημένων όπου μπορεί να αποτελέσει «φάρο» για τις επόμενες γενιές. Το 2026 θα είναι μια ενδιαφέρουσα χρονιά και άκρως τιμητική για όλη την Ελλάδα και όχι μόνο το Μεσολόγγι».

Εφημερίδα «Συνείδηση»