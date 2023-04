Ρεάλ-Παρτιζάν: Άγριο ξύλο, οριστική διακοπή και στα δικαστήρια η τύχη του αγώνα

Συγκεκριμένα, 1:40′ πριν το τέλος του αγώνα και με το σκορ στο +15 για το 95-80 των Σέρβων, ένα σκληρό μαρκάρισμα του Γιουλ πάνω στον Πάντερ προκάλεσε γενικευμένη σύρραξη μεταξύ των παικτών, οι οποίοι έγιναν ένα κουβάρι στο κέντρο του γηπέδου, μετατρέποντας το παρκέ σε ρινγκ, με τους παίκτες να επιδίδονται σε μια απίστευτη και άνευ προηγουμένου στα χρονικά της Ευρωλίγκας, κλοτσοπατινάδα.

Με δεδομένο πως οι πάγκοι των δύο ομάδων μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, βάσει κανονισμών, η διαιτητική τριάδα όφειλε να τους αποβάλει όπως και έπραξε, με αποτέλεσμα να ματς να διακοπή οριστικά! Ενδεικτικό είναι πως ΜΟΝΟ ο Ρούντι Φερνάντεζ δεν μπήκε στο παρκέ, κάτι που γράφτηκε και στο φύλλο αγώνα.

Κάτι που πρακτικά σημαίνει πως η τύχη του αγώνα θα κριθεί στις δικαστικές αίθουσες…

Υποβασταζόμενος και με μώλωπες στο πρόσωπο αποχώρησε ο Ντάντε Έξουμ μετά τη… δολοφονική λαβή που δέχθηκε από τον Γιαμπουσέλι.

After the brawl on the court, Dante Exum leaves the court only with the help of his teammates and medical staff 😟 #EuroLeague pic.twitter.com/QgLkYkvCX6

— BasketNews (@BasketNews_com) April 27, 2023