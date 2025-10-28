Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
Μαγειρική

Ραβανί: Το γλυκό που συμβολίζει τη γιορτή στο Ξηρόμερο

Η ραβανί στο Ξηρόμερο, ένα γλυκό που συμβολίζει την γιορτή και τη χαρά.

Συνήθως οι νοικοκυρές φτιάχνουν ραβανί στις γιορτές είτε για να μοιράσουν στην εκκλησία, είτε για να φιλέψουν τη γειτονιά, είτε για να υποδεχτούν καλεσμένους.

Ο κουραμπιές και η ραβανί είναι τα πιο διαδεδομένα γλυκά στο Ξηρόμερο και συνοδεύονται από ένα ευχάριστο γεγονός.

Όταν η οικογένεια έχει πρόσφατο πένθος αποφεύγει να μοιραστεί αυτή τη χαρά του γλυκού!

Δείτε το βίντεο:

@bibliorian Η ριβανή στο Ξηρόμερο συμβολίζει την γιορτή. Συνηθως οι νοικοκυρές φτιάχνουν ριβανή στις γιορτές είτε για να μοιράσουν στην εκκλησία, είτε για να φιλέψουν τη γειτονιά, είτε για να υποδεχτούν καλεσμένους. Ο κουραμπιές και η ριβανή είναι τα πιο διαδεδομένα γλυκά στο Ξηρόμερο και συνοδεύονται από ένα ευχάριστο γεγονός. Όταν η οικογένεια έχει πρόσφατο πένθος αποφεύγει να μοιραστεί αυτή τη χαρά του γλυκού! #traditional #greece #astakos_aitoloakarnanias #summer #historytok ♬ Χωριό μου, χωριαδάκι μου (1949) – Sofia Vempo

Βίντεο: bibliorian

