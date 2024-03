Ρατσιστικά συνθήματά κατά του Βινίσιους από οπαδούς της Ατλέτικο

Πριν τον αγώνα τους με την Ίντερ για τους “16” του Champions League, οι οπαδοί των “ροχιμπλάνκος” έβαλαν ξανά στο στόχαστρο τον σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ.

Έξω από το γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης ακούστηκαν οι ρατσιστικές φωνές που στόχευαν τον Βραζιλιάνο σταρ της Ρεάλ. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο “Βίνι” πέφτει θύμα φυλετικών χλευασμών και μάλιστα λίγο πριν τον αγώνα των “ροχιμπλάνκος” με την Ίντερ χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν βίντεο που έδειχναν τον επιθετικό της “Βασίλισσας”, αποκαλώντας τον «χιμπατζή», όπως αναφέρει η “AS”.

