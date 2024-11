ΗΠΑ: Ρατσιστικά SMS σε Αφροαμερικανούς μετά την εκλογή Τραμπ - «Επιλεχθήκατε να γίνετε σκλάβος»

Ρατσιστικά SMS καταγγέλλουν ότι έχουν λάβει Αφροαμερικανοί στις ΗΠΑ μερικά 24ωρα μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ.

Πλήθος Αφροαμερικανών πολιτών των ΗΠΑ καταγγέλλει ότι μόλις λίγα 24ωρα μετά τις προεδρικές εκλογές, δέχτηκε σωρεία ανώνυμων ρατσιστικών μηνυμάτων στα κινητά τους τηλέφωνα, όπως «επιλεχθήκατε να γίνετε οικιακός σκλάβος στη φυτεία Άμπινγκτον». Ορισμένα μηνύματα έφεραν την υπογραφή «ένας υποστηρικτής του Τραμπ».

Σύμφωνα με την NAACP, (National Association for the Advancement of Colored People) μία από τις βασικές οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των Αφροαμερικανών, μαύροι πολίτες από τη Βόρεια Καρολίνα, τη Βιρτζίνια, την Αλαμπάμα και την Πενσιλβάνια έλαβαν εξοργιστικά μηνύματα που τους καλούσαν «να παρουσιαστούν στις φυτείες για να μαζέψουν βαμβάκι». Μια σαφή αναφορά, δηλαδή, στο καθεστώς δουλείας που ίσχυε ως λίγο μετά τα μέσα του 19ου αιώνα στις ΗΠΑ και έχει στιγματίσει την ιστορία των ανθρώπων.

«Μπροστά στα μάτια μας παίρνει σάρκα και οστά η θλιβερή πραγματικότητα του να έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος ιστορικά έχει υιοθετήσει, και μερικές φορές ενθαρρύνει, τον λόγο μίσους», σχολίασε το γεγονός ο Ντέρεκ Τζόνσον επικεφαλής της NAACP. Ο αποστολέας των μηνυμάτων αυτών δεν είναι γνωστός, όμως η ομοσπονδιακή αστυνομία των ΗΠΑ (FBI) δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για αυτό το μπαράζ «ρατσιστικών SMS», χωρίς να διευκρινίσει αν έχει ανοίξει έρευνα.

Ο αμερικανικός Τύπος μετέδωσε χθες, Πέμπτη 7/11, ότι ρατσιστικά SMS έχουν σταλεί σε Αφροαμερικανούς φοιτητές σε πολλές πολιτείες, κάποια από τα οποία είχαν την υπογραφή «ένας υποστηρικτής του Τραμπ». «Επιλεχθήκατε να γίνετε οικιακός σκλάβος στη φυτεία Άμπινγκτον», έγραφε ένα από τα μηνύματα που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν ότι έχουν την ελευθερία να λένε πλέον δυνατά αυτό που πάντα σκέφτονταν από μέσα τους», συμπλήρωσε ο Τζόσουα Μάρτιν, ο χρήστης που ανήρτησε το μήνυμα. «Το μήνυμα που στέλνεται στους νεαρούς Αφροαμερικανούς, ανάμεσά τους φοιτητές του πανεπιστημίου της Αλαμπάμα, είναι μια δημόσια έκφραση μίσους και ρατσισμού», σχολίασε η Μάργκαρετ Χουάνγκ υπεύθυνη της οργάνωσης προάσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων στο Southern Poverty Law Center.

Το 2023 καταγράφηκαν στις ΗΠΑ 11.447 εγκλήματα μίσους, σύμφωνα με το FBI, ενώ από το 2020 τουλάχιστον το 30% των εγκλημάτων αυτών είχε στόχο Αφροαμερικανούς.

