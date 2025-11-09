Ρασοφόρος 40χρονος συνελήφθη στη Ρόδο με 2 κιλά κοκαΐνης – Συνελήφθη μαζί του και ένα 38χρονος

Στη σύλληψη ενός 40χρονου Έλληνα ρασοφόρου που δηλώνει μοναχός παλαιοημερολογίτης και διαμένει σε μοναστήρι της Αττικής προχώρησαν αστυνομικοί στη Ρόδο καθώς βρέθηκε να μεταφέρει 2 κιλά κοκαΐνη στο νησί των ιπποτών

Η σύλληψη έγινε την Παρασκευή όταν οι αστυνομικοί που είχαν πληροφορίες για τη δράση του 40χρονου τον εντόπισαν να παραλαμβάνει μια βαλίτσα από ηλικιωμένη από την οποία φέρεται να του ζήτησε να τη μεταφέρει ακτοπλοϊκώς ενώ ο ίδιος ταξίδεψε με αεροπλάνο.

Η γυναίκα δέχτηκε θεωρώντας ότι εξυπηρετεί τον μοναχό και παρέδωσε τη βαλίτσα λίγη ώρα αργότερα χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενο. Οι αστυνομικοί που είχαν αναπτυχθεί περιμετρικά ακινητοποίησαν τους εμπλεκόμενους στο προκαθορισμένο ραντεβού και προχώρησαν σε έλεγχο της αποσκευής. Στο εσωτερικό εντοπίστηκαν συσκευασίες με 2.188 γραμμάρια κοκαΐνης υψηλής καθαρότητας σε δύο πλάκες. Η ηλικιωμένη δεν συνδέθηκε με επιβαρυντικά στοιχεία και αντιμετωπίζεται ως πρόσωπο χωρίς συμμετοχή στη διακίνηση.

38χρονος Αλβανός ο τελικός παραλήπτης

Μετά την κατάσχεση ακολούθησε δεύτερη φάση της επιχείρησης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν ως τελικό αποδέκτη έναν 38χρονο Αλβανό ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα παρελάμβανε την ποσότητα για διανομή στη Ρόδο.

Οι δύο συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στην Αττική προκειμένου να ενταχθούν σε δικογραφία που χειρίζονται οι εκεί αρμόδιες ανακριτικές αρχές καθώς η υπόθεση συνδέεται με ευρύτερη έρευνα για εγκληματική οργάνωση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη επί μήνες

Τι εξετάζουν οι αρχές για τους ρόλους και τις διαδρομές

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι ρόλοι του 40χρονου που δηλώνει μοναχός και του 38χρονου αλβανικής υπηκοότητας ως προς την ιεραρχική τους θέση στο δίκτυο. Η ανάλυση επικεντρώνεται στα εξής σημεία. Πρώτον αν ο 40χρονος λειτουργούσε ως μεταφορέας χαμηλού ρίσκου εκμεταλλευόμενος τη θρησκευτική του ιδιότητα για να κινείται με μικρότερη καχυποψία. Δεύτερον αν ο 38χρονος αποτελούσε κόμβο διανομής στο νησί με πρόσβαση σε σταθερό πελατολόγιο. Τρίτον αν η βαλίτσα στη Ρόδο ήταν μέρος επαναλαμβανόμενου μοτίβου αποστολών που δεν είχαν εντοπιστεί.

Η εργαστηριακή εξέταση της ουσίας και η ψηφιακή αποτύπωση τηλεφώνων και εφαρμογών αναμένεται να δώσουν πιο καθαρή εικόνα για το πόσο βαθιά ριζωμένη ήταν η διαδρομή Αθήνα-Ρόδος.

