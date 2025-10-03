Ραλλία Χρηστίδου σε Κώστα Μπάρκα: «Εάν ξαναγελάσεις θα σου σπάσω τα μούτρα»

Άναψαν τα αίματα στην Ολομέλεια της Βουλής με «πρωταγωνιστές» την Ραλλία Χρηστίδου και τον Κώστα Μπάρκα, κατά την διάρκεια της σημερινής (03.10.2025) συνεδρίασης της Ολομέλειας για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Την ώρα που η ανεξάρτητη βουλευτής, που πρόσκειται στο Κίνημα Δημοκρατίας μιλούσε από το βήμα της Βουλής, είδε τον Κώστα Μπάρκα να γελάει, κάτι που εξόργισε την Ραλλία Χρηστίδου.

Η Ραλλία Χρηστίδου εξέλαβε, όπως τουλάχιστον είπε στους δημοσιογράφους ότι ο κ. Μπάρκας γελούσε με όσα έλεγε και η βουλευτής κατεβαίνοντας από το βήμα του είπε ιδιαίτερα εκνευρισμένη πως «εάν το ξανακάνεις και γελάσεις άλλη φορά θα σου σπάσω τα μούτρα».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν αντέδρασε και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Η κυρία Χρηστίδου δήλωσε στους δημοσιογράφους πως «την ώρα που μιλούσα για την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών ενοχλήθηκε».

Στην συνέχεια τόνισε ότι «το να ενοχλείται ένας εκπρόσωπος ενός αντιδημοκρατικού κόμματος όπως ο ΣΥΡΙΖΑ πάει πολύ» και πρόσθεσε πως «και μόνο που το έκανε γνωστό αυτό το επεισόδιο στους δημοσιογράφους το κάνει ακόμα πιο γελοίο όλο αυτός».

