Ραγίζει καρδιές η Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Πέθανε στα 59 και βάλαμε μέσο για να…»

Συγκινεί η ιστορία της γνωστής ηθοποιού, Ευδοκίας Ρουμελιώτη και η βίαιη απώλεια της μητέρας της που στιγμάτισε τη ζωή της.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός, που είχε αναφερθεί και σε παρασκηνιακά γεγονότα σειράς όπου πρωταγωνίστησε, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη βίαιη απώλεια της μητέρας της σε ηλικία 59 ετών και την ταλαιπωρία που βίωσε για να δώσει τα όργανά της και να σωθούν ζωές.

Τα συγκλονιστικά λόγια της ηθοποιού

«Κάνω ψυχοθεραπεία από τώρα για να γίνω μια καλή πεθερά. Έχω χάσει τους γονείς μου. Έχασα τη μητέρα μου ξαφνικά και πολύ βίαια – σκοτώθηκε από τη μία στιγμή στην άλλη. Από τότε λέω τι τυχερός άνθρωπος ήμουνα που της έλεγα την αγάπη μου κάθε μέρα και δεν άφησα ανοικτούς λογαριασμούς. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα», είπε η ηθοποιός.

«Δεν θέλω να πω ότι μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά, αλλά η μητέρα μου σκοτώθηκε, ήταν δωρήτρια οργάνων και βάλαμε μέσον για να της πάρουν τα όργανα. Βλέπεις πώς το αντιμετώπισε η πολιτεία. Τώρα τα αρχεία είναι κάπου χαμένα. Να βρεθεί εντατική για να της πάρουν τα όργανα. Μας είπαν από το νοσοκομείο τώρα “πού να το ψάχνετε και έχουν χαθεί τα αρχεία και είναι δύσκολη κατάσταση”.

Λέμε σοβαρά τώρα; Πρέπει να το δούνε. Από την στιγμή που ο άλλος είναι εγκεφαλικά νεκρός και είναι δωρητής, πρέπει να γίνει αμέσως. Είναι αδιανόητο. Εμένα η μητέρα μου έσωσε και υπάρχει μέσα σε επτά ανθρώπους και πήραν τα όργανά της και λες ρε παιδιά δεν έπρεπε να παρακαλέσω για αυτό, εσείς έπρεπε να μου τα κάνετε εύκολα και μέσα στον πόνο του να χάνεις τον δικό σου άνθρωπο», πρόσθεσε η Ευδοκία Ρουμελιώτη.

Για την υιοθεσία που προσπάθησε να κάνει αλλά τελικά δεν ολοκληρώθηκε, η Ευδοκία Ρουμελιώτη, δήλωσε: «Με αυτό το παιδί δεθήκαμε με έναν τρόπο που δεν το καταλάβαμε. Ξέρουμε που είναι το παιδί τώρα αλλά δεν έχουμε επαφή.

Αν ήθελα θα είχα αλλά δεν θα το άντεχα. Το έχει μια κυρία. Μαθαίνω ότι είναι καλά αλλά δεν τον έχω δει.. Τώρα θα ήθελα ένα κορίτσι αλλά δεν έρχεται. όμως είμαι αγορομάνα γιατί κι αυτό το παιδάκι ήταν αγόρι».

Για το ενδεχόμενο να προσπαθούσε ξανά να υιοθετήσει ένα παιδί, είπε: «Αν με ρωτούσες, πριν έναν χρόνο θα σου έλεγα πως δεν υπάρχει περίπτωση. Επειδή τώρα αυτό το πράγμα παίρνει μια θέση που πρέπει, ίσως να αρχίσω να το σκέφτομαι. Επειδή ο Δημήτρης πέρασε δύσκολα με αυτό, δεν ξέρω αν το επιχειρούσα. Αν ήμουν μόνη, δεν θα το συζητούσα», σημείωσε η Ευδοκία Ρουμελιώτη.

«Ο σύζυγός μου μού έκανε πρόταση γάμου την ώρα που τρώγαμε σουβλάκια στο σπίτι μας. Ήταν τόσο ωραίο. Όταν γνώρισα τον Νικηφόρο είπα ότι μαζί του θα κάνω παιδί. Επένδυσα, ήταν επένδυση ο Νικηφόρος.

Η μητέρα μου μου είπε όταν αποφάσισα να τον παντρευτώ ότι “παντρεύεστε”», αποκάλυψε η Ευδοκία Ρουμελιώτη.

Με πληροφορίες από: enimerotiko.gr

Φωτογραφία αρχείο: @Instagram/evdokia.roumelioti