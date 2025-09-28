Ραγίζει καρδιές η Έλενα Μάτζιου Κοτρολού για τον αγαπημένο της Λάμπρο

Με λόγια που συγκινούν και προκαλούν δάκρυα, η Έλενα Μάτζιου Κοτρολού αποχαιρέτησε τον άνθρωπο της ζωής της, τον Λάμπρο.

Στο πλευρό της στάθηκαν αμέτρητοι φίλοι, ενώ ακόμη και ο ουρανός της Αιτωλοακαρνανίας «μαύρισε» και έμοιαζε να κλαίει μαζί τους για την απώλεια του πολυαγαπημένου Λάμπρου.

«Συννεφιασμένη Κυριακή, μοιάζεις με την καρδιά μου…» έγραψε συγκλονισμένη, συνοδεύοντας το ύστατο αντίο στον άνθρωπο που σημάδεψε τη ζωή της.

Η θλίψη είναι διάχυτη στην τοπική κοινωνία, που αποχαιρετά με δάκρυα τον «Λάμπρο όλων».