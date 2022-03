“Ζωντανό” το Πατρινό Καρναβάλι – Τι έγινε στη λήξη

Με βεγγαλικά που φώτισαν τον Πατραϊκό ουρανό, έλαβε τέλος το Καρναβάλι του 2022. Η λήξη του Πατρινού Καρναβαλιού σηματοδοτήθηκε το βράδυ της Κυριακής, με την ρίψη πυροτεχνημάτων από το Κάστρο και το Λιμάνι της πόλης.

Σε ανακοίνωση του ο Δήμος Πατρέων αναφέρει:

Το Πατρινό Καρναβάλι 2022 στάθηκε όρθιο και ζωντανό περνώντας στην ιστορία μέσα από τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε ανανεώνοντας το ραντεβού του με τους αναρίθμητους φανατικούς φίλους του για του χρόνου.

Λίγο μετά τη ρίψη των πυροτεχνημάτων που έδωσαν εντυπωσιακή και φαντασμαγορική εικόνα στον πατραϊκό ουρανό, το ραντεβού της λήξης δόθηκε στην αίθουσα του Καρναβαλιού στα Παλαιά Σφαγεία με τη συναυλία των μοναδικών Swingin΄ Cats.

O Δήμαρχος Πατρέων κ. Κώστας Πελετίδης κηρύσσοντας τη λήξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2022 τόνισε:

«Φτάσαμε στο τέλος του Πατρινού Καρναβαλιού 2022. Ήταν μια χρονιά δύσκολη που απέδειξε ότι το Καρναβάλι δημιουργεί ακόμα και σε συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες. Το Καρναβάλι της Πάτρας, το Καρναβάλι όλης της Ελλάδας δεν σταμάτησε. Η νεολαία ήταν μπροστά σε αυτή την προσπάθεια. Οι νέοι και τα παιδιά συνεχίζουν και το κρατούν ζωντανό. Είναι δύσκολο να κρατάς το Καρναβάλι στις συνθήκες των ημερών μας. Σε συνθήκες κοινωνικού πολέμου, σε συνθήκες πραγματικού πολέμου. Και αυτό οφείλεται σε φυσικά πρόσωπα». Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον Καρναβαλικό Οργανισμό, τα πληρώματα, τον Ερυθρό Σταυρό, την Αστυνομία, την Καθαριότητα και όλες τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς του Δήμου Πατρέων, τους Εθελοντές που έδωσαν την ψυχή και όλη τους τη δύναμη και όλους όσοι συνέβαλαν στο τελικό αποτέλεσμα. Υπογράμμισε την λειτουργία του χώρου των Παλαιών Σφαγείων ως πυρήνα δημιουργίας για το Καρναβάλι και επισήμανε ότι θα περιμένουμε πολλά στο μέλλον σε αυτόν. Και κατέληξε λέγοντας: «Χρειάζεται αγώνας για να δημιουργήσουμε, για να νικήσει η χαρά τη θλίψη, για να έχει μέλλον η νεολαία, για να σταματήσει ο κοινωνικός πόλεμος. Ανατροπή παντού για να έχουμε μέλλον. Πάμε για την επανεκκίνηση. Το 2023 να κάνουμε το καλύτερο Καρναβάλι. Πρωταγωνιστές εσείς!».

Νωρίτερα η πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας κα Ήρα Κουρή καλωσορίζοντας το κοινό στα Παλαιά Σφαγεία αλλά και τους θεατές σε όλη την Ελλάδα που παρακολουθούσαν μέσω live streaming την εκδήλωση επισήμανε ότι το Πατρινό Καρναβάλι μένει ολοζώντανο και διαχέεται σε όλη την Ελλάδα και ευχήθηκε να έχουμε ζωή και τη δύναμη να αγωνιζόμαστε. Παρουσίασε το αποτέλεσμα της φετινής δουλειάς των Αρμάδων Εφήβων, του νέου πετυχημένου θεσμού του Πατρινού Καρναβαλιού που με δύο χρόνια πετυχημένης δράσης, σχεδιάζουν και οργανώνουν το δικό τους Καρναβάλι. Οι Αρμάδες Εφήβων μας έδειξαν την εντυπωσιακή καρναβαλική στολή που φέτος δημιούργησαν στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους με την καθοδήγηση της Βασιλικής Κασπίρη και της Όλγας Μοσχόβου και τον συντονισμό του Γιώργου Μαγιάκη. Καταλήγοντας η κα Κουρή είπε ότι βάζουμε πλώρη για την επόμενη χρονιά για ένα Πατρινό Καρναβάλι χωρίς περιορισμούς, εντελώς διαφορετικό, όπου θα είναι παρόντες και πρωταγωνιστές όλοι οι πολίτες ανεξαιρέτως.

Τη σκυτάλη πήρε η εκρηκτική μπάντα των Swingin΄ Cats που δημιούργησε τις ιδανικές συνθήκες για ένα ασταμάτητο, γεμάτο κέφι, ρυθμούς και καρναβαλική διάθεση πάρτυ ξεσηκώνοντας σε αστείρευτο χορό τους παρευρισκόμενους. Η εξαμελής μπάντα (τρομπέτες, κοντραμπάσο, πλήκτρα, ντραμς) με επικεφαλής τον Γιώργο Ζερβό (aka George Zervos: τραγούδι, κιθάρα) και με τα μέλη ντυμένα καρναβαλικά έστησε μια υψηλής ενέργειας και εξωστρέφειας καρναβαλική γιορτή με όλα τα αγαπημένα τραγούδια. Με τραγούδια ενός ευρύτατου ρεπερτορίου που έχουν χορευτεί και αγαπηθεί. Τραγούδια ελληνικά, της Αποκριάς και όχι μόνο, όπως «Πάμε στη Χονολουλού», «Ένα φιλάκι είναι λίγο / Λίγα λουλούδια», «Εις τον αφρό της θάλασσας», «Να το πάρεις το κορίτσι», «Το κορίτσι του Μάη», «Ο τρόπος» (Πόσο μου αρέσει ο τρόπος που με αγαπάς), «Εγώ θα σ΄ αγαπώ και μη σε νοιάζει» μέχρι μεγάλες πασίγνωστες επιτυχίες του διεθνούς τραγουδιού όπως «Everybody needs somebody», «Blister in the sun». «La Bamba» με το δαιμόνιο εκτελεστικό τρόπο των Swingin΄ Cats. Όλα τα είχε το πάρτυ της λήξης: από jazzy διασκευές των μεγαλύτερων ραδιοφωνικών επιτυχιών και λάτιν έως ροκ εν ρολ και τραγούδια της ανεμελιάς των παλιών και αθώων εποχών. Στο τέλος ο Γιώργος Ζερβός αναμείχτηκε σε μια παρέα με το κοινό χορεύοντας και ενεργοποιώντας τη χαμένη επαφή που τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα είχαμε στερηθεί. Η μουσική των Swingin΄ Cats και η δυναμική σκηνική τους παρουσία ήταν ο καλύτερος τρόπος για να αποχαιρετίσουμε το Πατρινό Καρναβάλι 2022. Και όπως ο Γιώργος Ζερβός είπε από το μικρόφωνο: «Είχαμε μεγάλη ανάγκη μετά από τόσο καιρό να χορέψουμε, να χειροκροτήσετε, να νιώσουμε αυτή την ενέργεια. Τώρα πάμε μπροστά για τα καλύτερα».

