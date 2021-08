“Το Κάλεσμα” ξανά στον Ελληνίς

The Conjuring 3 – Το Κάλεσμα 3, ΞΑΝΑ στο Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνίς, την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021.

The Conjuring: The Devil Made me Do it

Καταλληλότητα ταινίας : ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 15

Ένας νεαρός που ήταν παρών σε μια τελετή εξορκισμού σκοτώνει χωρίς λόγο το σπιτονοικοκύρη του. Οι παραψυχολόγοι Εντ και Λορέιν Γουόρεν είναι πεπεισμένοι πως είναι δαιμονισμένος, κάτι που πρέπει να αποδείξουν μέχρι να οδηγηθεί στο δικαστήριο.

Σκηνοθεσία: Μάικλ Τσάβες

με τους: Πάτρικ Γουίλσον, Βέρα Φαρμίγκα, Ρουαΐρι Ο’Κόνορ, Σάρα Κάθριν Χουκ

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΄΄ΕΛΛΗΝΙΣ΄΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 9.30 μ.μ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26410-56754

Σας ενημερώνουμε ότι η ταινία

THE HITMAN’S WIFE’S BODYGUARD

δεν θα προβληθεί διότι άλλαξε η ημερομηνία που θα προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες .

Παρακαλούμε επιβεβαιώνετε τις ακριβείς ημέρες των ταινιών στο 2641056754

Πανευτυχής ο δήμαρχος Θέρμου – Στη Νομική Κομοτηνής ο γιός του (ΦΩΤΟ)