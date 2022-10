“Ναυμαχία Ναυπάκτου”: Ταξίδι στο χρόνο με τη Μικτή Χορωδία της πόλης

Η Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου συμμετέχει και φέτος στις επετειακές εκδηλώσεις της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, τιμώντας και τραγουδώντας το ιστορικό γεγονός που σημάδεψε την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία.

Αυτή την Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 20:30, στο Ενετικό Λιμάνι, η Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου και οι προσκεκλημένοι της θα μας ταξιδέψουν στο χρόνο από την εποχή της Ναυμαχίας έως το σήμερα. Θα ακουστούν θρησκευτικά και κλασικά κομμάτια, αλλά και έργα της σύγχρονης μουσικής και της έντεχνης ελληνικής ιστορίας.

Συμμετέχουν:

ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ υπό την διεύθυνση της μαέστρου Ελένης Παπαδοπούλου-Αραβαντινού.

Στο πιάνο η Ζιζή Κορκοντζέλου.

ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με τους:

Γεράσιμο Λώλη, 1ο βιολί

Αλέξανδρεο Λώλη, 2ο βιολί

Αλέξανδρο Θεοχάρη, βιόλα και

Αμβρόσιο Βλαχόπουλο, βιολοντσέλο.

ΧΟΡΩΔΙΑ «QWALIA SINGERS» από το Σουόνσι της Ουαλίας, Ηνωμένο Βασίλειο. Την βραβευμένη ανδρική χορωδία διευθύνει ο Matthew Ioan Sims M.A.

Λίγα λόγια για τη Χορωδία “THE GWALIA SINGERS”

Η μουσική, ιδιαίτερα το τραγούδι, αποτελεί σημαντικό μέρος της εθνικής ταυτότητας της Ουαλίας και η χώρα αναφέρεται συχνά ως «Η χώρα του Τραγουδιού». Η χορωδία ιδρύθηκε το 1966 με μόλις 18 μέλη υπό τη διεύθυνση του Μπράιεν Μαιλς. Μέχρι το 1981 η χορωδία είχε αυξηθεί στα 39 μέλη. Από το 1981 έως το 2006 η χορωδία διατήρησε περίπου 40 φωνές και συμμετείχε σε πολλούς διαγωνισμούς με επιτυχία. Έκτοτε ο αριθμός των μελών έχει φτάσει σχεδόν τα 70 μέλη. Από τον Φεβρουάριο του 2022 την χορωδία διευθύνει ο Μάθιου Ιοουν Σιμς με μεγάλη επιτυχία. Οι περιοδείες της χορωδίας στο εξωτερικό περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την Γαλλία, Πολωνία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και Ιταλία. Η πρόσφατη περιοδεία τους ήταν ένα επιτυχημένο ταξίδι στο Μπαρμπάντος τον Μάιο του 2019 όπου συμμετείχαν σε φεστιβάλ Σέλτικ.

Η χορωδία, με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία, ταξίδεψε μέχρι την Ελλάδα για να λάβει μέρος στο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ αλλά και να παραβρεθεί μουσικά τιμώντας την 451 η Επέτειο από την Ναυμαχία της Ναύπακτου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ

ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

W.A.Mozart«SERENADE»

EinekleineNachtmusik- Μικρή Νυχτερινή Μουσική

-Allegro

-Romanze

-Menuetto

-Rondo

Γεράσιμος Λώλης, 1ο βιολί

ΑλέξανδροςΛώλης, 2ο βιολί

Αλέξανδρος Θεοχάρης, βιόλα

Αμβρόσιος Βλαχόπουλος, βιολοντσέλο.

ΧΟΡΩΔΙΑ «QWALIASINGERS» από το Σουόνσι της Ουαλίας – Ηνωμένο Βασίλειο

1. CalonLan

2. Cwm Rhondda

3. Three Times A Lady

4. One Day I’ll Fly Away

5. There is a Land

6. If We Only Have Love

Στο πιάνο ο RhianStone

Διευθύνει ο μαέστρος MatthewSims.

MIKTH XOΡΩΔΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

1. Θάλασσα πλατιά (Μ. Χατζιδάκις – Γ. Ρούσσος)

2. Κάθε τρελό παιδί (Μ. Χατζιδάκις)

3. Κύριε των δυνάμεων (Στ. Σπανουδάκης)

4. Τhreecontemporary latin settings (Jerry Estes)

5. Thislittlelightofmine, spiritual (Steve Milloy)

Στο πιάνο η Ζιζή Κορκοντζέλου

Διευθύνει η μαέστρος Ελένη Παπαδοπούλου–Αραβαντινού.