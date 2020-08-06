ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑγρινιο“Ενωμένο Εμπόριο”: Το ψηφοδέλτιο για τις εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου

“Ενωμένο Εμπόριο”: Το ψηφοδέλτιο για τις εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου

Αγρινιο, Κοινωνικα Νεα
“Ενωμένο Εμπόριο”: Το ψηφοδέλτιο για τις εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου

Ο συνδυασμός μας ΕΝΩΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟ που θα λάβει μέρος στις εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου που θα γίνουν στις 19 και 20 Αυγούστου σας καλεί να συμμετέχετε μαζικά στις εκλογές και σας ζητά την στήριξη του συνδυασμού μας για να επανεκκινήσουμε μαζί το Εμπόριο στο Αγρίνιο.

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΜΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚ .ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

ΓΙΑΝΟΥΤΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΜΠΙΖΟΥ)
ΓΙΟΠΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ)
ΓΚΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΝΔΥΣΗ)
ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΗΣ (ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ)
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ (ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)
ΚΟΥΣΚΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΧΑΛΙΑ-ΜΟΚΕΤΕΣ)
ΚΩΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ)
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ)
ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ)
ΜΠΕΡΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ)
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ (ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ – ΒΑΠΤΙΣΗΣ)
ΤΑΜΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ)
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ( ΕΝΔΥΣΗ)
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

Κορονοϊός: Στο Νοσοκομείο του Ρίου 27χρονος από την Καλαμάτα

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

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