“ΕΛΛΗΝΙΣ”: Πρεμιέρα με «Wonder Woman 1984» για τον δημοτικό κινηματογράφο του Αγρινίου

Ο δροσερός και καταπράσινος κήπος του “ΕΛΛΗΝΙΣ” είναι έτοιμος να δεχθεί το κινηματογραφόφιλο κοινό του Αγρινίου – Από την Παρασκευή 21 έως και την Κυριακή 23 Μαΐου 2021 στον ανακαινισμένο δημοτικό κινηματογράφο θα προβάλλεται η ταινία : “ WONDER WOMAN 1984”

H δεκαετία του 1980 ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας με την περίφημη Wonder Woman να αντιμετωπίζει δύο ολοκαίνουριους εχθρούς σε μία φαντασμαγορική νέα περιπέτεια. Η δημιουργός Πάτι Τζένκινς επιστρέφει δυναμικά και σκηνοθετεί την πρωταγωνίστρια Γκαλ Γκαντότ στον ομώνυμο ρόλο μαζί με τους Κρις Πάιν (“Star Trek”), Κρίστεν Γουίγκ (“Bridesmaids”, “Ghostbusters”), Πέδρο Πασκάλ (“Game of Thrones”) και Ρόμπιν Ράιτ (“House of Cards”). Η δεύτερη απολαυστική και καταιγιστική υπερπαραγωγή για τη δυναμική υπερωίδα της DC, που όλες και όλοι περιμέναμε να εμφανιστεί για να σώσει τον κόσμο.

Σύνοψη

Ένδοξη δεκαετία ’80: Ο κόσμος απειλείται για μια ακόμα φορά και μόνο η Wonder Woman μπορεί να τον σώσει. H Νταϊάνα Πρινς (Γκαλ Γκαντότ) ζει ήσυχα ανάμεσα στους κοινούς θνητούς την εποχή της αφθονίας, όταν όλοι επιθυμούν να τα έχουν όλα. Παρόλο που έχει εξελίξει όλες τις δυνάμεις της, παραμένει συγκρατημένη, αναλαμβάνοντας την επιμέλεια αρχαίων θησαυρών και κρύβοντας την υπερωική της φύση. Δεν αργεί η στιγμή που η Νταϊάνα θα κληθεί να βγει στο προσκήνιο και να επιστρατεύσει όλη τη σοφία, τη δύναμη και το κουράγιο της για να σώσει την ανθρωπότητα από τα ίδια της τα λάθη.

Σε σκηνοθεσία: Πάτι Τζένκινς και σενάριο: Πάτι Τζένκινς, Τζεφ Τζονς, Ντέιβ Κάλαχαμ

Πρωταγωνιστούν: Γκαλ Γκαντότ, Πέδρο Πασκάλ, Κρίστεν Γουίγκ, Κρις Πάιν, Ρόμπιν Ράιτ, Κόνι Νίλσεν

Όπως ανακοινώθηκε:

Για την προφύλαξη από τον covid 19, θα τηρηθούν όλοι οι υγειονομικοί κανόνες ασφαλείας, δηλαδή: οι καρέκλες μας θα έχουν απόσταση από τη διπλανή παρέα, ενώ το προσωπικό μας θα φροντίζει για την απολύμανση των χώρων πριν και μετά από κάθε προβολή. Επίσης η έκδοση των εισιτηρίων θα ξεκινάει 2 ώρες πριν την έναρξη της προβολής ούτως ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ “ΕΛΛΗΝΙΣ” ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 9.30 μ.μ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26410-56754

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26410-56754

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 6 ευρώ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

4 ευρώ ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας )