Qatar Gate: Επείγουσα έρευνα της Κομισιόν για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο – Τι μεταδίδει το Politico

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ξεκίνησε επείγουσα έρευνα για τους δεσμούς αξιωματούχων της ΕΕ με τον πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος έχει εμπλακεί σε κατηγορίες διαφθοράς σχετικά με την επιρροή του Κατάρ στις Βρυξέλλες, μεταδίδει το Politico.

Τι ζητά η Κομισιόν

Η Επιτροπή ζητά επίσης από τον ίδιο τον Αβραμόπουλο να εξηγήσει πώς συμμορφώθηκε με τους κανόνες lobbying.

Ο Αβραμόπουλος, πρώην επίτροπος Μετανάστευσης της ΕΕ, ήταν επίτιμο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΜΚΟ Fight Impunity, η οποία ιδρύθηκε από τον πρώην ευρωβουλευτή Πιερ Αντόνιο Παντζέρι – ο οποίος κρατείται σήμερα στη φυλακή με προκαταρκτικές κατηγορίες για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος. Ο Αβραμόπουλος παραδέχθηκε ότι έλαβε πληρωμή 60.000 ευρώ από την Fight Impunity και έκτοτε παραιτήθηκε από το ρόλο του στο διοικητικό συμβούλιο της ΜΚΟ, σύμφωνα με το Politico.

Το σκάνδαλο, για το οποίο κατηγορήθηκε και η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή και της αφαιρέθηκε ο ρόλος της ως αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει κλονίσει το κατεστημένο της ΕΕ και έχει πλήξει την αξιοπιστία του μπλοκ όσον αφορά τα ηθικά πρότυπα.

Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είδε το POLITICO και το οποίο προφανώς εστάλη νωρίτερα την Τετάρτη στα «σημεία επαφής για τη διαφάνεια και τη δεοντολογία« σε κάθε γραφείο των Επιτρόπων, ένας αξιωματούχος της ΕΕ ρωτούσε αν μέλη του Σώματος των Επιτρόπων ή υπάλληλοι του Κολλεγίου των Επιτρόπων είχαν αλληλεπιδράσει με τον Αβραμόπουλο ή τη Fight Impunity (το οποίο αναφέρεται ως AITJ, με βάση την πλήρη ονομασία Association Against Impunity and for Transitional Justice) πέρυσι. Στους παραλήπτες δόθηκε προθεσμία μόνο μέχρι το πρωί για να απαντήσουν.

«Είχε το μέλος ή το υπουργικό σας συμβούλιο οποιαδήποτε αλληλεπίδραση (αλληλογραφία, συναντήσεις, επαφές) με τον πρώην Επίτροπο Αβραμόπουλο κατά την περίοδο 3 Φεβρουαρίου 2021 και 1 Δεκεμβρίου 2021 υπό την ιδιότητά του ως επίτιμου μέλους του διοικητικού συμβουλίου της AITJ[;]», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο υπάλληλος υπέβαλε την ίδια ερώτηση σχετικά με οποιαδήποτε επικοινωνία με άλλους εκπροσώπους της οργάνωσης Fight Impunity ή με τον Αβραμόπουλο «υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα» κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, «και αν ναι, να μας ενημερώσετε για το αντικείμενο αυτής της αλληλεπίδρασης».

Η Jivka Petkova, διευθύντρια συντονισμού και διοίκησης στην κορυφαία ομάδα της von der Leyen, ζήτησε να υποβληθούν οι απαντήσεις μέχρι τις 10:30 π.μ. σήμερα.

Η αναπληρώτρια επικεφαλής εκπρόσωπος της Επιτροπής της ΕΕ Ντάνα Σπινάντ δήλωσε: «Στέλνουμε σήμερα [στον Αβραμόπουλο] μια επιστολή για να τον ρωτήσουμε σχετικά με το πώς πληρούσε τις προϋποθέσεις για την άδεια που του δώσαμε για αυτή τη μεταμνημονιακή δραστηριότητα [στο Fight Impunity]».

«Έχουμε πει από την αρχή ότι εξετάζουμε τις συναντήσεις που έγιναν μεταξύ του πρώην Επιτρόπου Αβραμόπουλου και μελών του Σώματος», πρόσθεσε ο Σπινάντ, λέγοντας ότι η Επιτροπή δεν σχολιάζει τα εσωτερικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πηγή: ethnos.gr

Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Σχέδιο για την Κλιματική Αλλαγή της Δυτικής Ελλάδας