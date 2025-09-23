Πύρρος Δήμας για πώληση ολυμπιακής δάδας: «Εφάρμοσα στην πράξη το Ολυμπιακό ιδεώδες»

Στη δημόσια τοποθέτησή του προχώρησε ο Πύρρος Δήμας, μετά από τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην εκπομπή Cash or Trash, όπου έθεσε προς δημοπρασία την Ολυμπιακή δάδα που είχε μεταφέρει κατά την τελετή αφής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, το 2012.

«Εφάρμοσα στην πράξη το Ολυμπιακό ιδεώδες»

Ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης της άρσης βαρών ξεκαθάρισε ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει το Ολυμπιακό ιδεώδες ή τα σύμβολα που το συνοδεύουν.

«Ούτε σκοπό είχα να προσβάλω τίποτα, ούτε είναι προσωπική η δάδα. Εφάρμοσα στην πράξη το Ολυμπιακό ιδεώδες», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, προσθέτοντας ότι η συμμετοχή του στο τηλεπαιχνίδι έγινε «για καλό σκοπό, για τα παιδιά».

Η δάδα δημοπρατήθηκε έναντι 10.200 ευρώ, με τα μισά έσοδα να διατίθενται στα Παιδικά Χωριά SOS, όπως είχε συμφωνήσει εξαρχής ο Πύρρος Δήμας με την παραγωγή.

Αντίδραση από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

Η πρωτοβουλία του Ολυμπιονίκη, ωστόσο, δεν έμεινε ασχολίαστη από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), η οποία με επίσημη επιστολή προς το κανάλι Star εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη χρήση της Ολυμπιακής δάδας στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πλαίσιο.

«Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα», τονίζει η ΕΟΕ.

Η Επιτροπή τόνισε πως, ενώ αναγνωρίζει τη σπουδαία προσφορά και προσωπικότητα του Πύρρου Δήμα, η προβολή του σε εμπορικό τηλεοπτικό πλαίσιο μαζί με ένα σύμβολο όπως η Ολυμπιακή δάδα δημιουργεί έναν «άστοχο συσχετισμό» που «δύναται να παρερμηνευθεί από το κοινό».

Η επιστολή καταλήγει με έκκληση προς τον τηλεοπτικό σταθμό να αποφεύγει στο μέλλον την προβολή Ολυμπιακών συμβόλων σε πλαίσια που ενδέχεται να θεωρηθούν εμπορικά, υπενθυμίζοντας πως η ΕΟΕ επιφυλάσσεται νομικά για την προστασία τους.

