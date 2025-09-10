Πυροβολισμοί στο Πάρκο Τρίτση: Άγρια συμπλοκή Ρομά στο Ίλιον - Πάνω από 15 κάλυκες στο σημείο

Τρόμο προκάλεσαν στο Ίλιον πυροβολισμοί τα ξημερώματα στο Πάρκο Τρίτση από ομάδα Ρομά με πάνω από 15 κάλυκες στο σημείο.

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Τετάρτης (10.9.25) τριάντα περίπου άτομα, Ρομά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συνεπλάκησαν άγρια και κάποιοι από αυτούς έβγαλαν όπλα και πυροβόλησαν στον αέρα, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ιλίου, που κλήθηκαν στο σημείο, να εντοπίσουν περισσότερους από δεκαπέντε κάλυκες. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς ήταν σφηνωμένοι σε αυτοκίνητα καθώς και σε τοίχους.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και όλα τα άτομα τα οποία ενεπλάκησαν σε αυτόν τον άγριο καυγά, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα σήμερα στο Πάρκο Τρίτση στο Ίλιον.

Πηγή: ertnews.gr