Πυροβολισμοί στη Δροσιά: 38χρονος τραυματίας κατήγγειλε ως δράστη τον φίλο πρώην συντρόφου του

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην Δροσιά Αττικής, με τον 38χρονο τραυματία να καταγγέλλει ως δράστη τον φίλο πρώην συντρόφου του.

Tο περιστατικό εκτυλίχθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης (30.09.2025). Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας άνδρας 38 χρονών.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», έχοντας τραύματα από πυροβόλο όπλο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το κίνητρο των πυροβολισμών είναι προσωπικό.

Το θύμα κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι τον πυροβόλησε ο σύντροφος της πρώην συντρόφου του.

Οι αστυνομικοί παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και αναζητούν πληροφορίες από κάμερες ασφαλείας της περιοχής ώστε να καταγραφούν οι κινήσεις του δράστη.

Πηγή: cnn.gr