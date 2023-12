Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στην Πράγα – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες από την αστυνομία της Τσεχίας

Συναγερμός σήμανε στην Πράγα, καθώς έπεσαν πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο της πρωτεύουσας της Τσεχίας, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες.

«Αυτήν τη στιγμή σπεύδουμε να ελέγξουμε αναφορές για πυροβολισμούς σε σχολείο στην Πλατεία Γιαν Πάλαχ», ανέφερε στην ανάρτησή της η αστυνομία της Τσεχίας για το αιματηρό περιστατικό στην Πράγα. Πρόκειται για τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου στην τσέχικη πρωτεύουσα.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι στο σημείο υπάρχουν νεκροί και τραυματίες», συμπλήρωσε η τσέχικη αστυνομία στην ανάρτησή της και κάλεσε τους πολίτες να μείνουν μακριά από τη γύρω περιοχή. Φυσικά, οι Αρχές απέκλεισαν την πλατεία και τους γύρω δρόμους και πραγματοποιούν έρευνες.

Γύρω στις 17:00 (ώρα Ελλάδας), η τσέχικη αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης εξουδετερώθηκε, ωστόσο υπάρχουν δεκάδες νεκροί και τραυματίες.

Βίντεο από την αποκλεισμένη περιοχή:

Seemingly big incident here in Prague. Lots of sirens and flashing lights. Thoughts to all of those involved. pic.twitter.com/h2TyF95SOX

