Πυροβολισμοί σε αίθουσα συναυλιών στη Μόσχα - Τουλάχιστον 12 οι νεκροί

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αναφορές, οι νεκροί είναι 12 και οι τραυματίες 35

Οι ένοπλοι εισέβαλαν στον χώρο και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως - Ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος - Στο κτήριο ξέσπασε και φωτιά - Πάνω από 30 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στη Μόσχα το απόγευμα της Παρασκευής καθώς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε συναυλιακό χώρο ένοπλοι εισέβαλαν και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, με τον αριθμό των νεκρών να ανεβαίνει συνεχώς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επίθεση έλαβε χώρα στο κέντρο Crocus City Hall με τους ενόπλους κατά τα ρωσικά ΜΜΕ να είναι τρεις. Από την επίθεση μέχρι στιγμής οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 12 ενώ οι τραυματίες 35.

‼️ There is preliminary information that three people in camouflage opened fire in the "Crocus City Hall"

At the moment it is known about 12 dead, 35 wounded. pic.twitter.com/TFSzyhTCLI

— NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

About 10 people reported dead as a result of the shooting at #Moscow City Hall pic.twitter.com/y52MTl7256 — Abhishek Jha (@abhishekjha157) March 22, 2024

