Πυρκαγιά στο ΧΥΤΑ Ναυπάκτου: Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο ΧΥΤΑ Ναυπάκτου στη Βλαχομανδρα, εντός του κυττάρου του.

Στο σημείο βρίσκονται 5 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες καθώς και το σύνολο σχεδόν των εργαζόμενων του ΧΥΤΑ που με μηχανήματα και το σύστημα πυρασφάλειας του χώρου, προσπαθούν να σβήσουν την εστία.

Στο σημείο βρίσκεται από την πρώτη στιγμή και ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπάκτου Θάνος Χριστοβασίλης ενώ μεταβαίνουν και επιπλέον δύο υδροφόρα οχήματα

ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ