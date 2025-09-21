Πύρινος εφιάλτης στην Αττάλεια: Μαζικές εκκενώσεις, θυελλώδεις άνεμοι και πάνω από 800 πυροσβέστες στη μάχη

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε τουριστική περιοχή της Αττάλειας, στη νότια μεσογειακή ακτή της Τουρκίας, προκαλώντας εκκενώσεις ξενοδοχείων και συναγερμό στις αρχές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Μπελέκ, όπου ερασιτεχνικά βίντεο κατέγραψαν τις δραματικές στιγμές νυχτερινής εκκένωσης ξενοδοχείων με τουρίστες να απομακρύνονται υπό τον φόβο των φλογών.

Η εντολή για εκκένωση δόθηκε καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι ενίσχυσαν τη φωτιά, η οποία κινήθηκε με ταχύτητα προς τις τουριστικές εγκαταστάσεις.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ξέσπασε ακόμη μία εστία πυρκαγιάς μεταξύ των περιοχών Κουντού και Μπελέκ, προσθέτοντας νέο μέτωπο σε μια αλυσίδα καταστροφικών πυρκαγιών που πλήττουν την επαρχία Αττάλειας τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική πύλη «Antalya Hakkında», η πυρκαγιά απείλησε περιοχές με θερμοκήπια φράουλας, προτού κατευθυνθεί προς τις ακτές της Μεσογείου, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τουριστικές υποδομές και παραθαλάσσιες κατοικίες.

Η μάχη με τις φλόγες εξελίσσεται σε μαραθώνιο, καθώς στην επιχείρηση συμμετέχουν 800 πυροσβέστες, 14 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα. Η ένταση των ανέμων, που αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση, δυσκολεύει τις προσπάθειες κατάσβεσης και καθιστά απρόβλεπτη την πορεία του μετώπου.

Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού, ενώ συνεχίζονται οι εκκενώσεις σε τουριστικά καταλύματα και κατοικίες, με στόχο να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή της Αττάλειας.

🇹🇷 | Direct-energy weapons and arson teams set off wildfires in Antalya, flames hitting the 5-star Titanic Deluxe Golf Belek hotel and spreading into bars. Guests evacuated, damage heavy. This was no accident, it was a strike. pic.twitter.com/yF5rJo3F6B

— Aprajita Nafs Nefes 🦋 Ancient Believer (@aprajitanefes) September 21, 2025

A forest fire has broken out in the Alanya district of Antalya. Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpifVIe pic.twitter.com/46jV3ap5Fz — PressTV Extra (@PresstvExtra) September 20, 2025

A powerful forest fire in the Alanya suburbs is approaching hotels where Russian tourists are vacationing.

According to media, several hundred Russian tourists staying at the Utopia World, Konak Seaside, Club Hotel Titan, and Kirbıyık Resort Hotel are witnessing a horrific scene. pic.twitter.com/OiqwCLJZgN — Vijesti (@Vijesti11111) September 19, 2025

protothema.gr