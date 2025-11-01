Πύργος: Σοβαρό τροχαίο με 7 τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Ε.Ο Πατρών- Πύργου, όταν τρία οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Από την σύγκρουση έχουν τραυματιστεί επτά επιβάτες από όλα τα οχήματα.

patrisnews