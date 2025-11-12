Πύργος Ηλείας: Συνελήφθη με σχεδόν μισό κιλό χασίς – Καλλιεργούσε δενδρύλλια-«γίγαντες» κάνναβης

Στον Πύργο Ηλείας, άνδρας συνελήφθη με σχεδόν μισό κιλό χασίς, ενώ παράλληλα καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης που ξεπερνούσαν τα δύο μέτρα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ.

Κατασχέθηκαν περίπου μισό κιλό κάνναβης και δύο δενδρύλλια της ναρκωτικής ουσίας, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το πρωί, σε περιοχή του Πύργου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου και σε αγροτοδασική έκταση, κατά την οποία βρήκαν και κατάσχεσαν -446,7- γραμμάρια κάνναβης και -2- δενδρύλλια κάνναβης, το ύψος των οποίων ξεπερνούσε τα δυο μέτρα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.