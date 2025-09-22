Πύργος Ηλείας: Πώς το κυνήγι αγριογούρουνου βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία

Μια εξόρμηση για κυνήγι αγριογούρουνου τεσσάρων ανδρών από τον Πύργο και το Νιοχώρι στα βουνά της Γορτυνίας μετατράπηκε σε τραγωδία.

Ο 57χρονος Η.Π., πατέρας τεσσάρων παιδιών, έπεσε νεκρός από τα πυρά του 42χρονου φίλου του από τον Πύργο, την ώρα που η παρέα τους κυνηγούσε μέσα σε πυκνά βάτα.

Η μοίρα έπαιξε το πιο σκληρό παιγνίδι, με τον φίλο να πιστεύει ότι σημάδευε το θήραμα, και τελικά να αφαιρεί τη ζωή του συντρόφου του στο κυνήγι.

Στιγμές φρίκης και πανικού

Όπως περιγράφει μιλώντας στην εφημερίδα «Πατρίς» ένας εκ των κυνηγών και αυτόπτης μάρτυρας, η σκηνή ήταν σοκαριστική! Τα πυρά έσπασαν τη σιωπή του δάσους και μέσα σε δευτερόλεπτα ο Η.Π. σωριάστηκε στο έδαφος, βαριά τραυματισμένος. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Ο 42χρονος φίλος του κατέρρευσε από τις τύψεις, αδυνατώντας να πιστέψει τι είχε συμβεί. «Νόμιζαν ότι ήταν το αγριογούρουνο. Όπως ήταν και οι δυο μέσα στα βάτα, τουφεκίστηκαν… Ο ένας έχει τύψεις και ο άλλος μπήκε στο χώμα», λέει συγκλονισμένος κυνηγός που βρέθηκε στο σημείο.

Σύλληψη και κατηγορίες

Η Αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο μαζί με άνδρες της Θηροφυλακής. Ο 42χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ το κυνηγετικό του όπλο κατασχέθηκε. Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται, με τις αρχές να συγκεντρώνουν στοιχεία για να διαλευκάνουν κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Έμπειροι κυνηγοί, δεμένη παρέα

Οι τέσσερις άνδρες δεν ήταν τυχαίοι στο βουνό. Ήταν όλοι έμπειροι κυνηγοί, με πολυετή ενασχόληση και συχνές εξορμήσεις μαζί. Η παρέα συνήθιζε να ανεβαίνει τακτικά στα βουνά της Αρκαδίας για το αγαπημένο τους χόμπι, γνωρίζοντας καλά τόσο τις διαδρομές όσο και τους κινδύνους του κυνηγιού. Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως αυτή η στενή συντροφιά, που μοιραζόταν χρόνια το ίδιο πάθος, θα κατέληγε διαλυμένη μέσα σε λίγα δραματικά λεπτά.

Η τραγική ειρωνεία

Το δράμα παίρνει ακόμη πιο ανατριχιαστική διάσταση από το παρελθόν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Π», ο Η.Π. είχε βρεθεί μάρτυρας πριν από περίπου επτά χρόνια σε παρόμοιο δυστύχημα -στο ίδιο ακριβώς σημείο-, σε κυνήγι αγριογούρουνου, όπου ένας 18χρονος είχε σκοτωθεί από λάθος, πυροβολημένος από τον νονό του. Τότε, τόσο ο Η.Π. όσο και ο 42χρονος που πάτησε τη σκανδάλη, ήταν παρόντες. Η μοίρα, με φρικτή ειρωνεία, ξαναχτύπησε.

Συγκλονισμένη η κοινωνία

Οι φίλοι τους που είχαν πάει μαζί σε αυτή την εξόρμηση, περιγράφουν εικόνες που θα τους στοιχειώνουν για πάντα. Το δάσος να μετατρέπεται σε σκηνικό φρίκης, τον έναν φίλο να κείτεται νεκρός και τον άλλον να τρέμει από ενοχές.

Οι οικογένειες βυθίστηκαν στο πένθος, ενώ η τοπική κοινωνία της Γορτυνίας αλλά και της Ηλείας, παραμένει παγωμένη από το σοκ ενός δυστυχήματος που ξεκίνησε σαν μια απλή εξόρμηση και κατέληξε σε τραγωδία με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Το τελευταίο «αντίο»

Σήμερα (22.0.25), στις 3:00 μετά το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον άτυχο κυνηγό, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Νιοχώρι Γορτυνίας.

Πηγή: patrisnews.gr