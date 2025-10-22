Πύργος Ηλείας: Πιάστηκε με περίπου 195 γραμμάρια κάνναβης στο σπίτι του

Με περίπου 195 γραμμάρια κάνναβης πιάστηκε στον Πύργο Ηλείας ένας άνδρας, μετά από έρευνα στο σπίτι του από αστυνομικούς της Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Τρίτη (21.10.25), στον Πύργο Ηλείας, όπου αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών έκαναν έλεγχο στην οικία του άνδρα. Κατά την έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 195 γραμμάρια κάνναβης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες σε περιοχή του Πύργου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε οικία του κατηγορούμενου, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν -189- γραμμάρια φούντες κάνναβης και -3,8- γραμμάρια κάνναβης υπολείμματα κάνναβης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.