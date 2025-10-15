Πύργος Ηλείας: Κατέρρευσε κτίριο σε πλατεία – Ζημιές σε τρία οχήματα

Πύργος Ηλείας: Κατέρρευσε κτίριο σε πλατεία – Ζημιές σε τρία οχήματα
Πανικός επικράτησε στον Πύργο Ηλείας, όταν κατέρρευσε ετοιμόρροπο κτίριο σε πλατεία, προκαλώντας ζημιές σε τρία οχήματα.

 

Ετοιμόρροπο κτίριο στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη το απόγευμα της Τετάρτης (15.10.25), κατέρρευσε, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπήρξε κάποιο ανθρώπινο θύμα.

Στο σημείο αμέσως έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου Πύργου.

Η κατάσταση του κτιρίου αυτή την ώρα δείχνει πως χρήζει άμεσης κατεδάφισης καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος να καταρρεύσουν κι άλλα τμήματά του, με κίνδυνο να υπάρξουν ανθρώπινα θύματα.

Πηγή: ilialive.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Κρυονέρι: Άνδρας ταμπουρώθηκε σε σπίτι και απειλούσε να αυτοκτονήσει με καραμπίνα

Κρυονέρι: Άνδρας ταμπουρώθηκε σε σπίτι και απειλούσε να αυτοκτονήσει με καραμπίνα

Ένα μίνι θρίλερ εκτυλίχθηκε στο Κρυονέρι Αττικής, όταν άνδρας που είχε ταμπουρωθεί μέσα στο σπίτι του απειλούσε να αυτοκτονήσει με καραμπίνα

15 Οκτ 2025

Ετικέτες: ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;