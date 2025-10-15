Πύργος Ηλείας: Κατέρρευσε κτίριο σε πλατεία – Ζημιές σε τρία οχήματα

Πανικός επικράτησε στον Πύργο Ηλείας, όταν κατέρρευσε ετοιμόρροπο κτίριο σε πλατεία, προκαλώντας ζημιές σε τρία οχήματα.

Ετοιμόρροπο κτίριο στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη το απόγευμα της Τετάρτης (15.10.25), κατέρρευσε, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπήρξε κάποιο ανθρώπινο θύμα.

Στο σημείο αμέσως έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου Πύργου.

Η κατάσταση του κτιρίου αυτή την ώρα δείχνει πως χρήζει άμεσης κατεδάφισης καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος να καταρρεύσουν κι άλλα τμήματά του, με κίνδυνο να υπάρξουν ανθρώπινα θύματα.

Πηγή: ilialive.gr