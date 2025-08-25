Πύργος: Αστυνομικός και ιδιοκτήτης καντίνας απέτρεψαν πνιγμό 67χρονου σε παραλία του Αγ. Ηλία (εικόνες)

Σωτήρια ήταν η άμεση επέμβαση ενός ιδιοκτήτη καντίνας και ενός αστυνομικού –που ήταν εκτός υπηρεσίας- στη διάσωση ενός 67χρονου άνδρας στην παραλία του Αγίου Ηλία στον Πύργο το πρωί της Κυριακής 24/8.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 11 το πρωί, όταν ο 67χρονος παραθεριστής εντοπίστηκε να επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας. Χωρίς χρονοτριβή, ο ιδιοκτήτης της καντίνας στην παραλία βούτηξε και ανέσυρε τον 67χρονο και στη συνέχεια του έκανε ΚΑΡΠΑ εναλλάξ με τον αστυνομικό που εκείνη την ώρα ήταν στην παραλία με την οικογένειά του.

Οι προσπάθειές τους εντέλει απέδωσαν, καθώς ο λουόμενος ανέκτησε τις αισθήσεις του βγάζοντας το θαλασσινό νερό που είχε καταπιεί. Στο σημείο έσπευσε και ναυαγοσώστης, ο οποίος έφερε φιάλη οξυγόνου μέχρι να αφιχθεί το ασθενοφόρο, το οποίο τον διεκόμισε στο Νοσοκομείο του Πύργου.

Πηγή: Παναγιώτης Φωτεινόπουλος για το ertnews.gr