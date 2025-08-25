Πύργος: Αστυνομικός και ιδιοκτήτης καντίνας απέτρεψαν πνιγμό 67χρονου σε παραλία του Αγ. Ηλία (εικόνες)

Πύργος: Αστυνομικός και ιδιοκτήτης καντίνας απέτρεψαν πνιγμό 67χρονου σε παραλία του Αγ. Ηλία
Σωτήρια ήταν η άμεση επέμβαση ενός ιδιοκτήτη καντίνας και ενός αστυνομικού –που ήταν εκτός υπηρεσίας- στη διάσωση ενός 67χρονου άνδρας στην παραλία του Αγίου Ηλία στον Πύργο το πρωί της Κυριακής 24/8.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 11 το πρωί, όταν ο 67χρονος παραθεριστής εντοπίστηκε να επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας. Χωρίς χρονοτριβή, ο ιδιοκτήτης της καντίνας στην παραλία βούτηξε και ανέσυρε τον 67χρονο και στη συνέχεια του έκανε ΚΑΡΠΑ εναλλάξ με τον αστυνομικό που εκείνη την ώρα ήταν στην παραλία με την οικογένειά του.

Οι προσπάθειές τους εντέλει απέδωσαν, καθώς ο λουόμενος ανέκτησε τις αισθήσεις του βγάζοντας το θαλασσινό νερό που είχε καταπιεί. Στο σημείο έσπευσε και ναυαγοσώστης, ο οποίος έφερε φιάλη οξυγόνου μέχρι να αφιχθεί το ασθενοφόρο, το οποίο τον διεκόμισε στο Νοσοκομείο του Πύργου.

Πηγή: Παναγιώτης Φωτεινόπουλος για το ertnews.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Μετά από 19 ημέρες εντατικών ερευνών, οι αρμόδιες τουρκικές Αρχές εντόπισαν σε βάθος 68 μέτρων το σώμα του επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι, του οποίου το σκάφος είχε βρεθεί μισοβυθισμένο και κατεστραμμένο ανοιχτά της Αρτάκης, στη θάλασσα του Μαρμαρά.

Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες η σορός του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι

Μετά από 19 ημέρες εντατικών ερευνών, οι αρμόδιες τουρκικές Αρχές εντόπισαν σε βάθος 68 μέτρων το σώμα του επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι, του οποίου το σκάφος είχε βρεθεί μισοβυθισμένο και κατεστραμμένο ανοιχτά της Αρτάκης, στη θάλασσα του Μαρμαρά.

25 Αυγ 2025

Ετικέτες: πνιγμος, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;