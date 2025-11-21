Πυρετώδεις διαβουλεύσεις για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία – Ο Μερτς ακύρωσε ραντεβού για να μιλήσει με Τραμπ και Ζελένσκι

Ανεβαίνουν οι τόνοι για το ουκρανικό μετά τη διαρροή του σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών για την ειρήνευση στην Ουκρανία ύστερα από 3,5 χρόνια πολέμου.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μρρτς, σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν από εκπρόσωπό του, ακύρωσε την Παρασκευή σειρά προγραμματισμένων συναντήσεων, επικαλούμενος «εσωτερικές διαβουλεύσεις και προγραμματισμένες τηλεφωνικές συνομιλίες για την κατάσταση στην Ουκρανία». Όπως έγινε γνωστό, ζήτησε από τον υπουργό της Καγκελαρίας, Τόρστεν Φράι, να τον εκπροσωπήσει σε επίσημη εμφάνιση που επρόκειτο να πραγματοποιήσει.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι για τις συνομιλίες θα υπάρξει ενημέρωση μόνο «σε συνεννόηση με τους συνομιλητές», χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τη Bild, ο Μερτς αναμένεται να συνομιλήσει με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, το απόγευμα της Παρασκευής θα μπουν στη συζήτηση – μέσω τηλεδιάσκεψης – τόσο ο Εμανουέλ Μακρόν όσο και ο Κιρ Σταρμερ.

Το βασικό αντικείμενο των επικοινωνιών εκτιμάται ότι θα είναι το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων της αμερικανικής κυβέρνησης, το οποίο προβλέπει σημαντικές παραχωρήσεις από την πλευρά της Ουκρανίας. Το σχέδιο, που έχει προκαλέσει ανησυχία σε ευρωπαίους ειδικούς ασφαλείας, περιλαμβάνει την παραχώρηση εδαφών που βρίσκονται ακόμη υπό ουκρανικό έλεγχο, τη μείωση του μεγέθους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στο μισό, καθώς και την παράδοση δυτικών οπλικών συστημάτων.

Επιπλέον, το σχέδιο προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα περιορίσουν σημαντικά τη στρατιωτική τους υποστήριξη προς το Κίεβο, με αντάλλαγμα την παύση των επιθέσεων από τη Ρωσία, η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022 και συνεχίζει να κατέχει σημαντικά τμήματα ουκρανικού εδάφους.

Ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας του Κιέβου διαψεύδει ότι αποδέχθηκε το ειρηνευτικό σχέδιο

Την ίδια στιγμή, ο Ρουστέμ Ουμέροφ, κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας της Ουκρανίας και στενός συνεργάτης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διέψευσε την Παρασκευή ότι είχε συμφωνήσει στους βασικούς άξονες ειρηνευτικού σχεδίου που του παρουσίασε η κυβέρνηση Τραμπ, μετά τους ισχυρισμούς Αμερικανών αξιωματούχων ότι είχε αποδεχθεί μεγάλο μέρος των όρων.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, το σχέδιο συντάχθηκε μετά από διαβουλεύσεις με τον Ουμέροφ, γενικό γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας και πρώην υπουργό Άμυνας, ο οποίος θεωρείται από τους στενότερους συνεργάτες του Ζελένσκι. «Το σχέδιο καταρτίστηκε αμέσως μετά από συνομιλίες με έναν από τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της διοίκησης Ζελένσκι, τον Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος συμφώνησε στη μεγάλη πλειονότητα των σημείων, αφού έκανε ορισμένες τροποποιήσεις, και το παρουσίασε στον πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος την Πέμπτη.

Ωστόσο, την Παρασκευή ο Ουμέροφ διέψευσε κατηγορηματικά ότι συζήτησε ή ενέκρινε οποιονδήποτε όρο του σχεδίου. «Κατά την επίσκεψή μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ρόλος μου ήταν τεχνικός — οργάνωση συναντήσεων και προετοιμασία του διαλόγου. Δεν παρείχα καμία αξιολόγηση και, πολύ περισσότερο, έγκριση οποιουδήποτε σημείου. Αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μου και δεν συνάδει με τη διαδικασία», έγραψε στο Telegram.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε την Πέμπτη με αντιπροσωπεία του αμερικανικού στρατού, έχει επιβεβαιώσει ότι έλαβε το σχέδιο, αλλά δεν έχει τοποθετηθεί δημοσίως ως προς το περιεχόμενό του. «Οι ομάδες μας – της Ουκρανίας και των ΗΠΑ – θα εργαστούν πάνω στα σημεία του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου», έγραψε σε ανάρτησή του. «Είμαστε έτοιμοι για εποικοδομητική, ειλικρινή και γρήγορη συνεργασία».

Το Κρεμλίνο, το οποίο μέχρι στιγμής κρατάει χαμηλούς τόνους δημοσίως, ανέφερε ότι δεν έχει ενημερωθεί πως το Κίεβο είναι διατεθειμένο να διαπραγματευθεί με βάση το αμερικανικό σχέδιο.

