Νέες απειλές κατά της Δύσης για χρήση πυρηνικών όπλων εξαπέλυσε ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της ετήσιας εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη Τύπου απαντώντας εμμέσως στον Γάλλο Πρόεδρο, ο οποίος πριν από μερικές ημέρες, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να χρειαστεί να σταλούν στρατεύματα του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος, προειδοποίησε τη Δύση με «δραματικές συνέπειες» σε αυτή την περίπτωση, λέγοντας ότι η Δύση «πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι και εμείς διαθέτουμε όπλα που μπορούν να χτυπήσουν το έδαφός τους». Και κάνοντας βεβαίως το μαύρο – άσπρο, πρόσθεσε ότι η Δύση είναι αυτή που δημιουργεί μία πραγματική απειλή πυρηνικού ολέθρου.

Στο διάγγελμά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν, είπε και άλλες ανακρίβειες, όπως για παράδειγμα ότι η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της Ευρώπης και η όγδοη στον κόσμο. Φυσικά, ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο. Η συνέντευξη όμως ήταν εφ’ όλης της ύλης, οπότε μίλησε για τα πάντα. Υποσχέθηκε διάφορα προνόμια στους στρατιώτες που επιστρέφουν από την Ουκρανία, μίλησε για αλλαγές στη φορολογία, αύξηση των φόρων των πλουσίων, μίλησε για «οικογενειακές αξίες», παροχές, όπως νηπιαγωγεία κ.ά.

