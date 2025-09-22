Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Πέθανε η μητέρα του - «Ξεκουράσου μάνα μου, θα μου λείπεις»

Δύσκολες στιγμές βιώνει τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του.

Ο ηθοποιός έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση μέσα από μία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, όπως αναφέρει το protothema.gr.

Δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες με τη μητέρα του, την αποχαιρέτησε, γράφοντας:

«Ξεκουράσου μάνα μου, καλό σου ταξίδι, θα μου λείπεις, όπως πάντα» και πρόσθεσε πως η μητέρα του πέθανε το Σάββατο, στις «20/09/2025».

