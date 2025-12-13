Πτωτική πορεία στις αγοραπωλησίες ακινήτων στην Αιτωλοακαρνανία το 2025 – Σχεδόν τα μισά στο Δήμο Αγρινίου

Πτωτική η πορεία στις αγοραπωλησίες των ακινήτων στην Αιτωλοακαρνανία το έτος 2025, σύμφωνα με στοιχεία στο Δήμο Αγρινίου σχεδόν τα μισά ακίνητα που πουληθήκαν το 2025 στην Αιτωλοακαρνανία

«Έκρηξη» καταγράφουν οι αγοραπωλησίες ακινήτων στη χώρα μας το 2025, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως σε διαμερίσματα και δευτερευόντως σε οικόπεδα και θέσεις στάθμευσης. Ωστόσο, μεγάλο «κοινό» φαίνεται πως έχει βρεθεί για τα επαγγελματικά ακίνητα, ενώ η λίστα περιλαμβάνει από τουριστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, έως και εκπαιδευτήρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μέχρι στιγμής, οι αγοραπωλησίες του 2025 ανέρχεται σε σχεδόν 28.600, με τη συνολική τους αξία να υπερβαίνει τα 3,1 δισ. ευρώ. Η στροφή στον τομέα των ακινήτων έχει γίνει κάτι παραπάνω από αντιληπτή, με το στεγαστικό να αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα των πολιτών, ενώ η αντιμετώπιση του προβλήματος έχει βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης.

Στην Αιτωλοακαρνανία οι αγοραπωλησίες ακινήτων διατηρούνται σε υψηλά μεν επίπεδα, χαμηλότερα όμως σε σχέση την προηγούμενη διετία που καταγράφηκε ρεκόρ αγοραπωλησιών με 400 το 2023 και 372 το 2024 πάσης φύσεως ακίνητα να αλλάζουν χέρια. Η αύξηση των προηγούμενων ετών στις μεταβιβάσεις ακινήτων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις γονικές παροχές και δωρεές στις 800.000 ευρώ. Πλέον η πτωτική πορεία στον όγκο των αγοραπωλησιών εκτιμάται ότι σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο μειωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή.

Φέτος μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου στην Αιτωλοακαρνανία άλλαξαν χέρια 250 ακίνητα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν τα μισά από αυτά αφορούν την περιοχή του Δήμου Αγρινίου. Συγκεκριμένα στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων καταγράφηκαν 113 αγοραπωλησίες στο Δήμο Αγρινίου, 30 στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, 20 στο Δήμο Αμφιλοχίας, 23 στο Δήμο Θέρμου, 37 στο Δήμο Μεσολογγίου και 24 στο Δήμο Ναυπακτίας. Τη μερίδα του λέοντος στις μεταβιβάσεις ακινήτων στην Αιτωλοακαρνανία έχουν με διαφορά οι κατοικίες και ακολουθούν τα οικόπεδα –αγροτεμάχια.

Παραδείγματα τιμών

Όσον αφορά τις αξίες των ακινήτων που μεταβιβάζονται αυτές σε γενικές γραμμές παραμένουν σε γενικές γραμμές σε παρόμοια επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν ή έστω ελαφρώς αυξημένες και δεν εμφανίζεται η «έκρηξη» τιμών που υπάρχει σε άλλες περιοχές της χώρας και ιδίως στην Αττική. Στο κομμάτι της κατοικίας, ωστόσο, παρατηρεί κανείς περιπτώσεις, όπου παρά την παλαιότητα κάποιων διαμερισμάτων, οι τιμές δεν έχουν πέσει αναλογικά το ίδιο. Για παράδειγμα στο Δήμο Μεσολογγίου διαμέρισμα 109 τ.μ. κατασκευής του 1992 πωλήθηκε για 120.000 ευρώ, ενώ στο Αγρίνιο διαμέρισμα 25ετίας 116 τ.μ πωλήθηκε για 155.000 ευρώ. Τιμές της τάξης των 55.000 έως 85.000 ευρώ θα συναντήσεις κανείς σε διαμερίσματα με παλαιότητα άνω των 40 ετών. Για παράδειγμα, στο Αγρίνιο φέτος πωλήθηκε διαμέρισμα 106 τ.μ κατασκευής του 1982 για 83.000 ευρώ.

«Τσιμπάνε» τα επαγγελματικά ακίνητα

Στην Αιτωλοακαρνανία σε αρκετές περιπτώσεις θα συναντήσει κανείς υψηλές τιμές στα επαγγελματικά ακίνητα ή σε οικόπεδα που βρίσκονται σε προνομιακές θέσεις. Για παράδειγμα επαγγελματική στέγη στη περιοχή του Δήμου Αμφιλοχίας μεταβιβάστηκε φέτος για 628.000 ευρώ, ενώ στο Αγρίνιο επαγγελματικό ακίνητο 170 τ.μ. αποτιμήθηκε στις 250.000 ευρώ. Ενώ στη Ναύπακτο οικόπεδο μεταβιβάστηκε για 415.000 ευρώ.

Το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων

Το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερομένους (πολίτες, επαγγελματίες, φορείς κλπ) να παρακολουθούν τη διαμόρφωση της αγοράς ακινήτων, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχουν και αγοραπωλησίες που δεν καταγράφονται άμεσα στο συγκεκριμένο μητρώο. Ωστόσο, η τάση της αγοράς δείχνει τις τιμές που πωλούνται ή αγοράζονται ακίνητα και οικόπεδα, καθώς πολλές φορές οι ζητούμενες τιμές στις αγγελίες είναι πολύ διαφορετικές από τα τελικά συμβόλαια.

Κ. Μητσοτάκης: Φέρνει συμπληρωματικά μέτρα για το στεγαστικό

Συμπληρωματικές δράσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ενόψει της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού, σημειώνοντας ότι οι σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν από τον ίδιο κατά την ομιλία του για τον Προϋπολογισμό του 2026.

Πέρα από το μέτρο-έκπληξη Μητσοτάκη, είναι ειλημμένη η απόφαση της κυβέρνησης να δρομολογήσει ένα γενναίο πρόγραμμα ανακαινίσεων, πολύ μεγαλύτερης εμβέλειας από το ήδη υπάρχον Ανακαινίζω-Νοικιάζω.

Το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει να «τρέχει» τους πρώτους μήνες του 2026 και στόχος είναι να ανακαινιστούν και να μπουν στην αγορά περίπου 30.000-35.000 διαμερίσματα που μέχρι πρότινος παρέμεναν αναξιοποίητα και κλειστά. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα στηριχθεί στην ανακατανομή κοινοτικών κονδυλίων από προγράμματα άλλων υπουργείων και αναμένεται να προσεγγίσει τα 500 εκατ. ευρώ.

Κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση θα διαδραματίσει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, αλλά και οι μηχανισμοί των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σε μια προσπάθεια το πρόγραμμα να λειτουργήσει σε υψηλές ταχύτητες. Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικά στελέχη, η επιδότηση της ανακαίνισης μπορεί να φτάνει μέχρι και στο 90% του κόστους, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του δικαιούχου να είναι ελάχιστη.

Ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια, στόχος είναι να συμμετάσχουν οι πολίτες της λεγόμενης «μεσαίας τάξης» που διακρατούν ακόμα αδρανή ακίνητη περιουσία, συνεπώς αυτά τα προσομοιάζουν με τα βελτιωμένα κριτήρια ένταξης στο «Σπίτι μου ΙΙ» – αν δεν γίνει και κάτι ακόμα καλύτερο.