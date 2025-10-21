Ψυχιατρική Κλινική και προκήρυξη θέσης ογκολόγου στο Νοσοκομείο Αγρινίου ζήτησε ο Ιατρικός από τον Γεωργιάδη

Τα αιτήματα που έθεσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου στον υπουργό Υγείας κατά τη συνάντησή τους γνωστοποιήθηκαν σε σχετική ανακοίνωση.

Εκτός από τα προβλήματα που ανακύπτουν για τους ιδιώτες γιατρούς από τα μέτρα του clawback και του rebate, δόθηκε έμφαση και στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, τονίστηκε η ανάγκη για προσλήψεις γιατρών σε νευραλγικούς τομείς, ίδρυση Ψυχιατρικής Κλινικής, προκήρυξη θέσης ογκολόγου και ολοκλήρωση του Αιμοδυναμικού στο Νοσοκομείο του Αγρινίου.

Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου για τη συνάντηση με τον υπουργό Υγείας:

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, κ. Γεώργιος Αγραφιώτης, συνοδευόμενος από τον Αντιπρόεδρο, κ. Απόστολο Ξυλωμένο, πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, στο Υπουργείο Υγείας.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκε εκτενώς η υφιστάμενη κατάσταση στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας, ενώ μεταφέρθηκαν στον Υπουργό οι ανησυχίες, οι θέσεις και οι προτάσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που ταλανίζουν το Δημόσιο και Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας της περιοχής.

Κύρια θέματα που τέθηκαν:

1. Clawback και Rebate

Τονίστηκε η άδικη και δυσβάσταχτη οικονομική επιβάρυνση που επιφέρουν τα μέτρα του clawback και του rebate, κυρίως για τους ιδιώτες ιατρούς και τις μικρές ιδιωτικές κλινικές. Η κατάσταση αυτή οδηγεί πολλούς επαγγελματίες υγείας είτε σε αναγκαστικό κλείσιμο είτε σε συστέγαση, απειλώντας τη βιωσιμότητα των δομών τους.

Επίσης τα μέτρα αυτά φέρνουν σε δυσχερή θέση τη βιωσιμότητα των μικρών επαρχιακών κλινικών, που πιθανή παύση της λειτουργίας τους θα επιβαρύνει την ήδη υπερφορτωμένη λειτουργία των Νοσοκομείων.

2. Νοσοκομείο Αγρινίου

Επισημάνθηκαν σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και έλλειψης υποδομών:

Ανάγκη άμεσης προκήρυξης 7-8 κενών οργανικών θέσεων σε κρίσιμες ιατρικές ειδικότητες (Χειρουργική, Μαιευτική, Αναισθησιολογία κ.ά.).

Ενίσχυση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, η οποία λειτουργεί με μόλις δύο μόνιμους γιατρούς και περιορισμένο αριθμό κλινών.

Προκήρυξη θέσης Ογκολόγου για την κάλυψη ενός πάγιου και έντονου αιτήματος της τοπικής κοινωνίας.

Άμεση ολοκλήρωση και στελέχωση του Αιμοδυναμικού Τμήματος, ώστε να λειτουργεί αυτόνομα και σε 24ωρη βάση.

Ίδρυση Ψυχιατρικής Κλινικής στο Αγρίνιο, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη κατάλληλη υποδομή.

3. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Κέντρα Υγείας

Επισημάνθηκε:

Η σοβαρή έλλειψη Γενικών Ιατρών και πληρωμάτων ασθενοφόρων.

Η ανάγκη ολοήμερης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Αγρινίου, που εξυπηρετεί πληθυσμό περίπου 100.000 κατοίκων.

Η άδικη μη καταβολή επιδόματος αγόνου στους ιατρούς που μετακινούνται για κάλυψη αναγκών σε ΤΟΜΥ

4.ΕΚΑΒ

Η ανάγκη ενίσχυσης του ΕΚΑΒ.

Η αύξηση της χρηματοδότησης για την κάλυψη οργανικών θέσεων και την ανανέωση του εξοπλισμού.

5. Νέος Οργανισμός Νοσοκομείων

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου εξέφρασε την κατηγορηματική του αντίθεση στη θεσμοθέτηση κοινών υπηρεσιών μεταξύ διασυνδεδεμένων νοσοκομείων και ζητήθηκε η διοικητική αποσύνδεση των Νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου, ακολουθώντας το παράδειγμα της Πέλλας. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση υποβάθμισης των νοσοκομείων.

6. Εκπροσώπηση του Ιατρικού Συλλόγου στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου Αγρινίου

Ζητήθηκε η άμεση παρέμβαση του Υπουργού για τη θεσμική αποκατάσταση της συμμετοχής του Ιατρικού Συλλόγου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Αγρινίου, καθώς εδώ και δέκα μήνες δεν έχει τοποθετηθεί ο εκπρόσωπος που έχει οριστεί, γεγονός που συνιστά θεσμική εκτροπή.

Ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης άκουσε με προσοχή όλα τα αιτήματα που του τέθηκαν, αναγνωρίζοντας τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου ως θεσμικό όργανο και ισότιμο συνομιλητή, με ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της υγειονομικής πολιτικής. Δεσμεύτηκε να τα εξετάσει άμεσα και να δώσει λύσεις. Υπογράμμισε τη σημασία της υποβολής προτάσεων από την πλευρά του Συλλόγου και τόνισε την πρόθεσή του για συνέχιση του διαλόγου. Η συνάντηση αυτή αποδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των ιατρικών συλλόγων και της Πολιτείας, με στόχο τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου δεν πρόκειται να παραμείνει παρατηρητής των εξελίξεων. Με θεσμική σοβαρότητα και υπευθυνότητα, συνεχίζει να διεκδικεί, να παρεμβαίνει και να καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις προς την πολιτική ηγεσία, υπερασπίζοντας τόσο τα δικαιώματα των ιατρών όσο και το ύψιστο κοινωνικό αγαθό της υγείας και ευημερίας των πολιτών της

περιοχής.