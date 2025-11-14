Ψήνοντας κάστανα στον ορεινό Βάλτο, το φρούτα του χειμώνα, που εμφανίζονται με τα πρώτα κρύα και αποτελούν πολύτιμη τροφή για τον άνθρωπο εδώ και πολλούς αιώνες!

Τα κάστανα είτε ψητά, είτε βραστά, έχουν πλούσια γεύση και νοστιμιά καθώς και μεγάλη θρεπτική διατροφική αξία. Τα δέντρα της καστανιάς αναπτύσσονται σε ορεινές δασικές περιοχές και μπορούν να ζήσουν για 500 ή και περισσότερα χρόνια.

Στο αιωνόβιο καστανόδασος του Βάλτου (στα πρώτα σύνορα του Ελληνικού κράτους 1832 Αμβρακικός-Παγασητικός) στο μικρό ορεινό χωριό Αυλάκι Αιτωλοακαρνανίας, ο Θανάσης πρόεδρος και κάτοικος μας υποδέχεται και μας διηγείται ιστορίες για τα αιωνόβιο δάσος με τα υπερήλικα δέντρα και την πολιτιστική κληρονομιά γύρω από αυτό…

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life: