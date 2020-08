Ψήλωσε με Μπράουν ο Χαρίλαος Τρικούπης (VIDEO)

Ο Χαρίλας Τρικούπης πρόσθεσε ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ του ρόστερ του. Ανακοίνωσε χθες την απόκτηση του Τσαντ Μπράουν, ο οποίος θα ενισχύει τη ρακέτα της ομάδας.

Ο Μπράουν (6/9/1996, 2.06) είναι απόφοιτος του UCF και έχει αγωνιστεί στην G Leagueμε τους Texas Legends μετρώντας τη σεζόν 2019-20 5.4 πόντους και 6.2 ριμπάουντ ανά αγώνα στα 42 παιχνίδια που πάτησε παρκέ.

Ο ίδιος δήλωσε περήφανος για τη συμφωνία του με τον Χαρίλαο Τρικούπη στο προσωπικό του twitter και ευγνώμων για την ευκαιρία.

Proud to announce that I will be playing for Charilaos Trikoupis BC in Greece!! So grateful for the opportunity 🙏🏾🇺🇾 #TheBeastInGreece pic.twitter.com/NhoNHaybfo

