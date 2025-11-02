Ψήφος εμπιστοσύνης στο gov.gr από τους πολίτες – Οι αξιολογήσεις ανά υπηρεσία, πού ζητούν βελτίωση

Ξεπερνάει τα 300 εκατ. ευρώ το κέρδος σε ετήσια βάση από τη λειτουργία του Gov.gr σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.

Οι συγκεκριμένοι υπολογισμοί συμπεριλαμβάνονται σε έρευνα η οποία διενεργήθηκε τους προηγούμενους μήνες.

Ειδικότερα, η εξοικονόμηση για πολίτες και Δημόσια Διοίκηση λόγω εξάλειψης μετακινήσεων και αναμονής σε ουρές ανέρχεται σε 309,99 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εξοικονομούνται ακόμα 2,55 εκατ. ευρώ από πολίτες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τη χρήση της υπηρεσίας «Συστηθείτε-Know your customer».

Gov.gr: Περιβαλλοντικά οφέλη ύψους 19 εκατ. ευρώ

Άξια αναφοράς είναι και τα περιβαλλοντικά οφέλη καθώς εκτιμάται ότι γίνονται 19,1 εκατ. λιγότερες μετακινήσεις, χρησιμοποιούνται 62,5 εκατ. λιγότερα φύλλα χαρτιού και έχουν μειωθεί οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 33.000 τόνους λόγω της μείωσης των μετακινήσεων και της χρήσης χαρτιού.

«Από το 2019, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιεί μια στρατηγική πολυδιάστατου εκσυγχρονισμού του κράτους, με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς τη Δημόσια Διοίκηση. Η “Ελλάδα του gov.gr” αποτελεί το σύμβολο μιας νέας εποχής: ενός κράτους αποτελεσματικού, διαφανούς και ανθρώπινου. Η έρευνα του ΕΚΤ επιβεβαιώνει έμπρακτα τα οφέλη αυτής της μετάβασης», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

