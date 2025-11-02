Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Τεχνολογία
Τεχνολογία

Ψήφος εμπιστοσύνης στο gov.gr από τους πολίτες – Οι αξιολογήσεις ανά υπηρεσία, πού ζητούν βελτίωση

Πόσο εμπιστεύονται το gov.gr οι πολίτες και ποιες υπηρεσίες χρειάζονται βελτίωση

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail

Ξεπερνάει τα 300 εκατ. ευρώ το κέρδος σε ετήσια βάση από τη λειτουργία του Gov.gr σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.

Οι συγκεκριμένοι υπολογισμοί συμπεριλαμβάνονται σε έρευνα η οποία διενεργήθηκε τους προηγούμενους μήνες.

Ειδικότερα, η εξοικονόμηση για πολίτες και Δημόσια Διοίκηση λόγω εξάλειψης μετακινήσεων και αναμονής σε ουρές ανέρχεται σε 309,99 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εξοικονομούνται ακόμα 2,55 εκατ. ευρώ από πολίτες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τη χρήση της υπηρεσίας «Συστηθείτε-Know your customer».

Gov.gr: Περιβαλλοντικά οφέλη ύψους 19 εκατ. ευρώ
Άξια αναφοράς είναι και τα περιβαλλοντικά οφέλη καθώς εκτιμάται ότι γίνονται 19,1 εκατ. λιγότερες μετακινήσεις, χρησιμοποιούνται 62,5 εκατ. λιγότερα φύλλα χαρτιού και έχουν μειωθεί οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 33.000 τόνους λόγω της μείωσης των μετακινήσεων και της χρήσης χαρτιού.

«Από το 2019, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιεί μια στρατηγική πολυδιάστατου εκσυγχρονισμού του κράτους, με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς τη Δημόσια Διοίκηση. Η “Ελλάδα του gov.gr” αποτελεί το σύμβολο μιας νέας εποχής: ενός κράτους αποτελεσματικού, διαφανούς και ανθρώπινου. Η έρευνα του ΕΚΤ επιβεβαιώνει έμπρακτα τα οφέλη αυτής της μετάβασης», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

iefimerida.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Γιατί αποσύρεται από την ελληνική αγορά το iPhone 12

Μεσολόγγι: Δράση για την εξοικείωση των ηλικιωμένων με τις νέες τεχνολογίες στο ΚΗΦΗ

Ο απίστευτος λόγος που η Amazon έκοψε 14.000 θέσεις εργασίας: «Δεν είναι τα...

Τι είναι η γνώσεις ινβέξιουμ: Ανασκόπηση 2025

“Start your Business”: Η νέα πρωτοβουλία της COSMOTE TELEKOM που στηρίζει τις μικρομεσαίες...

Το νέο ρομπότ της Google ξεχωρίζει τα ρούχα για το πλυντήριο και φτιάχνει...

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.