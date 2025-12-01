Ψήφος εμπιστοσύνης και συνέχειας για την Ένωση Αγρινίου

Σε κλίμα αισιοδοξίας για το μέλλον του Συνεταιρισμού ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα (1.12.25) οι εργασίες της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του Α. Σ. Ένωση Αγρινίου, με τα μέλη να δίνουν καθολικά ψήφο εμπιστοσύνης στη διοίκηση, η οποία και εγγυάται την καλή πορεία και διασφαλίζει το μέλλον της οργάνωσης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, στη συνέλευση παρουσιάστηκε ο απολογισμός της προηγούμενης περιόδου, αλλά και το σχέδιο δράσης για τα επόμενα χρόνια, με περιγραφή των δεδομένων που σήμερα ισχύουν και των επενδυτικών πρωτοβουλιών που έχει ήδη δρομολογήσει, αλλά και εκείνων που σχεδιάζει ο Συνεταιρισμός.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης παρουσιάστηκαν αναλυτικά απ’ τον πρόεδρο κ. Θωμά Κουτσουπιά, τον διευθυντή κ. Νίκο Καζαντζή και στελέχη της Ένωσης οικονομοτεχνικά δεδομένα, ενώ υπήρξε ταυτόχρονα ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα του συνεταιρισμού, αλλά και για όλα όσα αυτή την μεταβατική περίοδο απασχολούν τον αγροτικό κόσμο. Ο κ. Κουτσουπιάς εξήγησε, μάλιστα, τις θέσεις της Ένωσης Αγρινίου, όπως και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει, ώστε η επόμενη μέρα να μην επιφυλάξει, κατά το δυνατό, δυσάρεστες εκπλήξεις και να τεθεί το ξεκάθαρο πλαίσιο στο οποίο θα πορευτεί ο Συνεταιρισμός.

Οι εκλογές έγιναν με κάλπη και με βάση τα οριζόμενα από το καταστατικό. Η καταμέτρηση έδειξε ότι ο Θωμάς Κουτσουπιάς απολαμβάνει την καθολική αποδοχή των μελών του Συνεταιρισμού.

Ο ίδιος, όταν ενημερώθηκε για το αποτέλεσμα και αφού ευχαρίστησε για την τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και στους συνεργάτες του, δήλωσε: «Οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι μεγάλες και δύσκολες. Δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε για λάθη ούτε για εφησυχασμό. Ο Συνεταιρισμός έχει με κόπο κατακτήσει το δικαίωμα να παρεμβαίνει και να συνδιαμορφώνει καταστάσεις, υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα των μελών του και των παραγωγών. Αυτό κάναμε μέχρι σήμερα και η ιστορία μας έχει δικαιώσει. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε και τώρα. Όπως πολλές φορές έχω πει και στο παρελθόν, η Ένωση Αγρινίου έχει διαδρομή σχεδόν ενός αιώνα. Η δική μας ευθύνη είναι να διασφαλίσουμε ότι η διαδρομή αυτή θα συνεχιστεί και για τον επόμενο…».