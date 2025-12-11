Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην 5η τακτική/10-12-2025 συνεδρίασή της προχώρησε στην έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Το ψήφισμα απεστάλει στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσιάρα Κων/νο.

Ψήφισμα του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας συμπαράστασης στους αγρότες:

Εμείς οι μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας συμπαραστεκόμαστε στους αγωνιζόμενους αγρότες, υιοθετούμε τα αιτήματά τους όπως παρακάτω τα διακήρυξαν στο μπλόκο της Ιόνιας Οδού στο Αγγελόκαστρο και καλούμε σε μαζική στήριξη του αγώνα των αγροτών, τους εργατικούς φορείς, επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, νεολαίας και γυναικών, όλους τους κατοίκους του νομού. Δίνουνε μάχη επιβίωσης, δίνουνε αγώνα που αφορά όλους όσους πνίγει η ακρίβεια και δεν μπορούν να αγοράσουν αυτά που αυτοί παράγουνε στο χωράφι ενώ τα πουλάνε τσάμπα, όλους όσους δεν τα βγάζουν πέρα όπως οι αγρότες και εμείς!

Βγαίνουνε στα μπλόκα και διεκδικούνε:

Εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση καθώς και την βασική ενίσχυση που έπρεπε ήδη να τους έχουν καταβληθεί.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας

Μείωση του κόστους παραγωγής

Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια.

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).

Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ.

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη συζητάνε να προχωρήσουν σε περικοπή.

Ξεχωρίζουμε δυο φλέγοντα ζητήματα:

Ευλογιά στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, βοήθεια για την δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών και στηρίζουμε όλα τα υπόλοιπα αιτήματα των κτηνοτρόφων καθώς και αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα

Αποφασίζουμε :