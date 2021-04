Ψηφιακή ημερίδα διαβούλευσης για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

Ψηφιακή ημερίδα διαβούλευσης για φορείς και πολίτες πραγματοποιείται την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021, από τις 09.30 το πρωί, στο πλαίσιο του ανοικτού διαλόγου που έχει ξεκινήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας, για το σχεδιασμό της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027.

Τη διαδικασία θα ανοίξει με ομιλία του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ενώ η Προϊσταμένη ΕΥΔ Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας. Άλκηστις Σταθοπούλου θα προχωρήσει στην παρουσίαση των προτεραιοτήτων για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027.

Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα, ο ανώτερος εμπειρογνώμων, Ευρωπαϊκής Επιτροπή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης Χρίστος Γκόγκος, ο οποίος θα μιλήσει με θέμα: «Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 -Προκλήσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης», ενώ η Programme Assistant, EU policies / ESF and FEAD in Greece and Cyprus Ευαγγελία Γερολυμάτου θα αναλύσει το θέμα: «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027».

Εκ μέρους του υπουργείου Οικονομίας το στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (Μονάδα Α’) Κωνσταντίνος Βλάχος θα αναφερθεί στις «αναπτυξιακές, επενδυτικές δυνατότητες και ευκαιρίες του ΕΤΠΑ για τις Περιφέρειες στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027». Ακολούθως, το στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (Μονάδα Β’) Μαίρη Ζαμπέλη θα αναφερθεί στο θέμα «το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027».

Κατά το δεύτερο μέρος της διαδικασίας θα δοθεί ο λόγος σε φορείς και πολίτες. Συγκεκριμένα θα κληθούν να τοποθετηθούν και να καταθέσουν τις προτάσεις τους όλοι όσοι τις προηγούμενες ημέρες είχαν εγγραφεί στον κατάλογο ομιλητών και θα ακολουθήσει συζήτηση.

Η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, θα μεταδίδεται μέσω του ιστότοπου www.dytikiellada.gr, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης από το ευρύτερο κοινό, δεδομένου ότι ο ανοικτός διάλογος βρίσκεται σε εξέλιξη και με την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στην πλατφόρμα της διαβούλευσης: pde.espa2127.gr, που παραμένει ανοικτή έως τις 15 Μαΐου 2021.

Στόχος της διαβούλευσης είναι η ενημέρωση για τις διαδικασίες σχεδιασμού, τις προτεραιότητες της περιόδου 2021-2027, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας εν όψει της νέας περιόδου.

