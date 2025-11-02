Ψηφιακά υδρόμετρα: Τίποτα μεμπτό στο Αγρίνιο, αλλά γενικά μπορεί να ακολουθήθηκαν εναρμονισμένες πρακτικές

Το συμπέρασμα πως αλωνίζουν τα καρτέλ θα μπορούσε να βγάλει άνετα όποιος παρακολούθησε τη συζήτηση που έγινε στο δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου για το ζήτημα των ψηφιακών υδρομέτρων. Το θέμα έδεσε ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Μυζήθρας με αφορμή το γεγονός ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εξετάζει το ενδεχόμενο υπερκοστολογήσεων σε κάποιους δήμους της χώρας γύρω από την προμήθεια αυτή.

Ο δήμος Αγρινίου υπενθυμίζεται ότι έλαβε 9 εκατομμύρια ευρώ για το έργο αυτό που αφορά 21.000 περίπου υδρόμετρα. Η απάντηση από την πλευρά το προέδρου της ΔΕΥΑ Αγρινίου Θύμιου Γρίβα ήταν ότι η ΔΕΥΑ προχώρησε σε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για το έργο αυτό, η σύμβαση ελέγχθηκε από το Ελεγκτικό συνέδριο που ενέκρινε την υπογραφή της, ενώ έγινε και έκτατος έλεγχος από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, χωρίς να προκύψει κάτι επιλήψιμο ή μεμπτό για την περίπτωση του Δήμου Αγρινίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, για τη ΔΕΥΑ Αγρινίου βάσει της σύμβασης τα υδρόμετρα κόστισαν το καθένα 230€ μαζί με την τοποθέτησή τους και τα υπόλοιπα χρήματα αφορούσαν το λογισμικό και τα συστήματα τηλεμετρίας.

Ο δήμαρχος Αγρινίου Γ. Παπαναστασίου από την πλευρά του ανέφερε ότι η διαδικασία του διαγωνισμού βασίστηκε πάνω στα πρότυπα τεύχη δημοπράτησης που εξέδωσε το Υπουργείο. Ωστόσο παραδέχτηκε με βάση τα όσα έχουν γραφτεί στον Τύπο για υπερτιμολογήσεις σε κάποιους από τους δήμους που επιχορηγήθηκαν για να προχωρήσουν στην προμήθεια των ψηφιακών υδρομέτρων, πως δεν αποκλείεται να ακολουθήθηκαν εναρμονισμένες πρακτικές από τις εταιρείες. Εναρμονισμένες πρακτικές σημαίνει καρτέλ… Αν ισχύει πάντως αυτό που ειπώθηκε από την πλευρά των Π. Μυζήθρα και Δ. Τραπεζιώτη –και εξάλλου έχει αναφερθεί πολλάκις στο Τύπο- πως τα υδρόμετρα μπορεί στην αγορά να τιμολογούνται με τιμές της τάξης των 40 ευρώ, τότε τα καρτέλ δούλεψαν καλά στην περίπτωση αυτή.

Εφημερίδα Συνείδηση