Προβληματίζονται στον Αστακό για το θαλάσσιο πάρκο

Προβληματισμός στον Αστακό για το θαλάσσιο πάρκο καθώς ο Δήμος Ξηρομέρου συμμετέχει στη διαβούλευση εκφράζοντας αντιρρήσεις για το Πλατυγιάλι και τις ιχθυοκαλλιέργειες της μελέτης του ΥΠΕΝ.

Έχουμε εντοπίσει πολλά προβληματικά σημεία και θα συμμετέχουμε με παρατηρήσεις και προτάσεις στη εξελισσόμενη διαβούλευση. Με αυτή τη φράση ο Δήμος Ξηρομέρου καλεί τους πολίτες και τους φορείς της περιοχής να συμμετέχουν στη διαβούλευση για διαβούλευση για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ιονίου, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των παραλίων της Αιτωλοακαρνανία στα δυτικά.

Επί τους παρόντος ο Δήμος Ξηρομέρου δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες επί των προβληματικών σημείων που εντοπίζει, καθώς πρόκειται να καταθέσει σχετικό υπόμνημα στη διαβούλευση που θα διαρκέσει έως τις 22 Σεπτεμβρίου.

Το βέβαιο είναι ότι στο Δήμο Ξηρομέρου δεν αρέσει η πρόταση της Μελέτης για τη ΝΑΒΙΠΕ (Ναυτιλιακή και Βιομηχανική Περιοχή) στο Πλατυγιάλι ως χώρο που ενδείκνυται για τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις εξορύξεων υδρογονανθράκων. Και αυτό, γιατί αν περάσει αυτή η πρόταση στο τελικό κείμενο της μελέτης που θα στείλει το Υπουργείο

Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο της Επικρατείας ως σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για έγκριση, τότε θα έχουμε μια καταφανέστατη σύγκρουση δραστηριοτήτων. Πολύ απλά γιατί το λιμάνι στο Πλατυγιάλι έχει ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις, με σκοπό να μετατραπεί σε τουριστικό θέρετρο. Επί του παρόντος βέβαια αυτή η σύγκρουση δραστηριοτήτων είναι στη θεωρία, καθώς δεν είναι καθόλου βέβαιο πως και η τουριστική επένδυση θα προχωρήσει... Τουλάχιστον μέχρι να εμφανιστεί ο επενδυτής… Ούτε πως θα έρθουν γεωτρύπανα για εξορύξεις στην Ελλάδα.

Κατά τα λοιπά η μελέτη του ΥΠΕΝ για το θαλάσσιο πάρκο δίνει έμφαση και «κατοχυρώνει» τις ιχθυοκαλλιέργειες στην περιοχή. Και είναι βέβαιο πως ούτε αυτό αρέσει στο Δήμο Ξηρομέρου. Ωστόσο παρά τις όποιες αντιρρήσεις έχει ο Δήμος Ξηρομέρου, οι ιχθυοκαλλιέργειες είναι ούτως η άλλως «κατοχυρωμένες», από το δικό τους Ειδικό Χωροταξικό.

Για το Πλατυγιάλι όμως έχουν δίκιο. Γιατί δεν στέκει από τη μια να εγκρίνεις Στρατηγική Επένδυση τουριστικού χαρακτήρα και ταυτόχρονα να λες ότι το Πλατυγιάλι ενδείκνυται για υποστηρικτικές εγκαταστάσεις εξορύξεων υδρογονανθράκων…

Εφημερίδα «Συνείδηση»