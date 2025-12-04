Προβλημάτισαν στο Ανδρέα Σκαρτσάρη τα άδεια καθίσματα στην εκδήλωση με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου

«Απουσίες» που προβληματίζουν κατέγραψε ο πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου Ανδρέας Σκαρτσάρης στην ξεχωριστή «συνάντηση» με την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Τα καθίσματα θα μπορούσαν να είχαν γεμίσει από ανθρώπους της μουσικής και του πολιτισμού, από ανθρώπους της πόλης, όπως προκύπτει από την ανάρτησή του με την οποία εκφράζει την αγωνία του και διερωτάται πώς θα μπορούσε να αυξηθεί ουσιαστικά ο αριθμός εκείνων που παρακολουθούν αντίστοιχες εκδηλώσεις.

Η ανάρτηση του Ανδρέα Σκατσάρη:

«Χθες το απόγευμα είχαμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε στην Κεντρική Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου την Ελευθερία Αρβανιτάκη, σε μια εξαιρετικά σπάνια στιγμή: την πρώτη της επίσημη ομιλία μπροστά σε κοινό, όπως είπε και η ίδια.

Μια καλλιτέχνιδα σπουδαία, με ευγένεια, απλότητα και βαθιά ανθρώπινη παρουσία. Μίλησε, χαμογέλασε, φωτογραφήθηκε, μοιράστηκε ιστορίες και σκέψεις με όλους.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν όλους όσοι βρέθηκαν κοντά μας και τίμησαν αυτή την τόσο ιδιαίτερη βραδιά.

Θέλω όμως να μοιραστώ κι έναν μικρό προβληματισμό, όχι ως πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ, αλλά ως ενεργός πολίτης αυτής της πόλης. Παρά την αξία της στιγμής, λείψανε πολλοί. Λείψανε άνθρωποι της πόλης, της μουσικής, του πολιτισμού, της δημιουργίας.

Πολλές φορές αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να φέρουμε ακόμη περισσότερους ανθρώπους πιο κοντά στην τέχνη, στο θέατρο, στον διάλογο. Πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα συμμετοχής και εξωστρέφειας.

Ειλικρινά, δεν γράφω αυτό το μήνυμα με παράπονο, αλλά με αγωνία.

Αγωνία για μια πόλη που αξίζει περισσότερη συμμετοχή, περισσότερη περιέργεια, περισσότερη τόλμη να σταθεί μπροστά σε ό,τι την ανεβάζει ψηλότερα.

Το ΔΗΠΕΘΕ θα συνεχίσει να ανοίγει τις πόρτες του, να φέρνει σημαντικές προσωπικότητες, να δημιουργεί χώρο για διάλογο και έμπνευση.

Ελπίζω κάθε φορά να είμαστε ολοένα και περισσότεροι.