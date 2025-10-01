Προβλήματα ύδρευσης στον Αστακό λόγω εργασιών του νέου δικτύου

Για τυχόν προβλήματα στην ύδρευση του Αστακού ενημερώνει ο Δήμος Ξηρομέρου, κατά τις εργασίες λειτουργίας του νέου δικτύου ύδρευσης.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην ύδρευση του Αστακού σε μεγάλα τμήματα του οικισμού, οφείλονται στην εργολαβία του έργου που είναι σε εξέλιξη και στα απρόβλεπτα προβλήματα που προκύπτουν κατά την έναρξη λειτουργίας του νέου δικτύου.

Με την πάροδο του χρόνου, με παρεμβάσεις από τον ανάδοχο του έργου, τα προβλήματα θα επιλύονται και η κατάσταση θα ομαλοποιείται μέχρι την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας για ένα μεγάλο και σημαντικό έργο για τον Αστακό.