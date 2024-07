Παγκόσμιο μπλακαόυτ σε πτήσεις, τηλεπικοινωνίες και συναλλαγές από μεγάλη βλάβη στην Microsoft και τα Windows

Που υπάρχουν προβλήματα

Ο τεχνολογικός γίγαντας Microsoft ανακοίνωσε σήμερα ότι λαμβάνει μέτρα έπειτα από τεχνικό πρόβλημα που έπληξε αρκετές επιχειρήσεις, κυρίως της Αυστραλίας. “Οι υπηρεσίες μας βελτιώνονται καθώς συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα άμβλυνσης”, αναφέρει η επιχείρηση σε μήνυμά της στο X.

Προβλήματα εντοπίστηκαν και στους βρετανικούς σιδηροδρόμους αλλά και σε αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη.

Στην Γερμανία έκλεισε το αεροδρόμιο του Βερολίνου και στην Σκωτία το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου ανακοίνωσε την αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας ως τις 11:00 ώρα Ελλάδας λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα πληροφορικής. Νωρίτερα η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου σε ανακοίνωσή της στο Χ ενημέρωσε τους επιβάτες ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις στο check -in λόγω τεχνικού προβλήματος.

Μεγάλοι αερομεταφορείς των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των American Airlines, Delta Airlines και United Airlines, έχουν εκδώσει στάσεις εδάφους λόγω προβλημάτων επικοινωνίας. Αυτό έρχεται λιγότερο από μία ώρα αφότου η Microsoft δήλωσε ότι είχε επιλύσει τη διακοπή των υπηρεσιών cloud που επηρέασε αρκετούς παρόχους χαμηλού κόστους.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αυστραλιανού υπουργείου Εσωτερικών, όλο αυτό φαίνεται πως συνδέεται με προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία παροχής υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας Crowdstrike.

Χαρακτηριστικό είναι ότι με αναρτήσεις τους στελέχη μεγάλων βρετανικών ΜΜΕ ενημέρωναν τους πολίτες για ποιο λόγο δεν βγήκαν σήμερα το πρωί εκπομπές στον αέρα.

Το βρετανικό Sky News, ένας από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας, δεν μπορούσε σήμερα να εκπέμψει το πρόγραμμά του. «Το Sky News δεν είναι σε θέση να μεταδώσει απευθείας τηλεοπτικό πρόγραμμα σήμερα το πρωί, δηλώνοντας αυτή τη στιγμή στους τηλεθεατές ότι ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση», δήλωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος του δικτύου Ντέβιντ Ρόουντζ στην πλατφόρμα Χ.

.@SkyNews have not been able to broadcast live TV this morning, currently telling viewers that we apologise for the interruption. Much of our news report is still available online, and we are working hard to restore all services.

— David Rhodes (@davidgrayrhodes) July 19, 2024